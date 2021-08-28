中国财政部原部长金人庆去世

根据财新网从多方信源处确认，中国财政部原部长金人庆因家中失火受伤，抢救无效死亡。

据央视新闻客户端昨晚消息，北京市海淀区玉渊潭南路9号院19号楼1单元101室阳台书籍起火。消防部门迅速到场处置，并于今天凌晨将火扑灭，过火面积2平方米，现场救出一名年老伤者，后送往复兴医院，经抢救无效去世。后经中国媒体证实，死者为金人庆。

另据凤凰网财经引述消息称，金人庆夫人十天之前去世，他本人行动不便需坐轮椅。昨天半夜他给夫人烧纸，不慎着火，不能及时自救，后来被送到医院，抢救无效，今天早上六点去世。

公开资料显示，现年77岁的金人庆生于江苏苏州。1968年开始在云南省永胜县粮食局工作。

他于1976年至1983年先后任云南省永胜县粮食局副局长、县财办副主任、永胜县县委常委、县革委会副主任、副县长、县长等职，并在1985年任云南省委委员、云南省副省长。

1991年至1995年，金人庆先后任财政部副部长、党组成员、党组副书记，并在1995年12月被任命为北京市副市长。

1998年开始担任中国税务总局局长的金人庆，五年后被任命为中国财政部部长直至2007年。随后他被任命为国务院发展研究中心副主任（正部级），但这一职务在两年后被国务院免去。