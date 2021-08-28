中国多地出台政策规范疫苗接种禁忌症诊断

山西太原、甘肃泾川、湖南宜章、吉林四平等地近日为规范疫苗接种禁忌症诊断出台相关规定，其中包括成立疫苗接种禁忌症诊断专家组、为60岁及以上老年人开辟绿色通道、建立禁忌症人员销号台账等。

根据澎湃新闻报道，湖南宜章要求，各相关医疗机构出具证明的医务人员要科学精准评判疫苗接种禁忌症和暂缓接种情况，对确有疫苗接种禁忌症、基础性疾病等情况的受种者进行分级分类评估，规范出具真实可靠的疫苗接种禁忌或暂缓接种证明，不得推诿或拒绝开具证明；各禁忌症证明出具医师应基于受种者病情真实情况出具证明，不得弄虚作假，若有作假行为，一经查实，将追究当事医生的责任。



此外，甘肃泾川县成立冠病疫情接种禁忌症诊断专家组。专家组总负责人为县人民医院副院长、心内科主任医师。专家组组成人员来自县人民医院呼吸内科、心内科、儿科、妇产科、放射科、检验科、内科、感染科等多个科室，节假日正常上班。

消息称，经诊查确认，具有明确冠病病毒疫苗接种禁忌症的，由主诊医师出具冠病疫苗接种禁忌症诊断证明，并经专家组组长签字、加盖医院的诊断公章后，作为冠病病毒疫苗接种禁忌的依据。

另据山西晚报报道， 太原市疫情防控办前天下发通知，指定了14所医疗机构为开具接种禁忌证明的定点医院，并明确了接种禁忌判定原则及开具流程。

按照要求，开具接种禁忌证明的医疗机构须为二级及以上公立医院。太原市疫情防控办要求，各定点医院要成立院内冠病病毒疫苗接种禁忌症判定专家组，由神经内科、心内科、皮肤科、呼吸科、儿科等专业人员组成，负责对冠病病毒疫苗接种禁忌症的判定、审核、培训、指导。要指定专门科室具体承办此项工作，协调相关科室共同配合完成。非指定医院或未经专业培训的人员不得开具禁忌证明。

此外，评估医生查验相关证件和诊疗资料后，结合问诊和体格检查综合判定，对确属接种禁忌，出具冠病病毒疫苗接种禁忌证明，医生签名，并加盖医院公章，同时做好信息记录。

辽宁鞍山市委宣传部微信公众号消息，市卫健委预防控制与职业健康科科长张璐介绍，该市首批指定了13家定点医疗机构为百姓开具禁忌症证明，考虑到百姓就近方便的原则，13家医疗机构覆盖到了全市7个县市区。每个定点医疗机构均成立了冠病病毒疫苗接种禁忌症认证专家组，对患者所患疾病是否属于冠病病毒疫苗接种禁忌症，给出科学、专业的评估，确保百姓接种安全。

据四平市人民政府周一（23日）消息，市卫健委组织冠病病毒疫苗接种禁忌症判定专家培训并开展督导检查，要求核查各地在落实禁忌症判定情况的一些做法，查看各疫苗接种点禁忌症人员登记情况，是否落实市委市政府相关工作要求，各地是否建立禁忌症人员销号台账。