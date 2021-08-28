中国智飞生物重组蛋白疫苗据称保护率81.76% 

中国重庆智飞生物制品公司昨天（27日）宣布，所研发的重组蛋白冠病疫苗获得第三期临床试验显示，预防冠病病毒的保护力达81.76%。

综合澎湃新闻及上游新闻报道，重庆智飞生物制品股份有限公司发布公告称，公司全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型疫苗（CHO细胞）获得三期临床试验的关键性数据。这是中国首款公布临床三期数据的重组蛋白疫苗。

根据公告，该疫苗自去年12月12日开始，陆续在中国湖南省、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦和厄瓜多尔开展国际多中心三期临床试验，实际入组28500人，其中疫苗组14251例、安慰剂组14249例。

公告说，共监测到全程接种后的主要终点病例数221例，对于任何严重程度的冠病保护效力为81.76%，达到世界卫生组织要求的疫苗有效性标准。其中对于重症及以上病例、死亡病例的保护效力均为100%。

基因分型初步分析结果显示，疫苗对阿尔法（Alpha）变异株的保护效力为92.93%，对德尔塔（Delta）变异株的保护效力为77.54%。

据报道，智飞生物疫苗今年3月被纳入紧急使用，是中国第四款获批紧急使用的冠病病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的冠病重组亚单位蛋白疫苗。