北京一培训机构涉诱骗学费 当地教委称为无证经营

有家长爆料称，北京市新诺国际少儿英语天通苑校区（简称为“天通苑新诺”）故意隐瞒停办信息，诱使家长继续缴纳学费，并拒绝退款，据统计涉事金额超过400万元（人民币，下同，约80万新元）。北京昌平区教育委员会对此回应称，“天通苑新诺”为无证培训机构，目前正在处理相关事情，需等待下一步回复。

根据红星新闻报道，家长张女士的孩子从2017年开始在该小区上课外辅导班。据介绍，学校课程分为线上、线下小班和线下一对一课程，大部分家长选择线下小班课程，一年学费是14000元到17000元不等，而她为小孩选择了外教一对一教学，费用是一年29000元。

学校老师每年七月都会通知她续费。今年她收到老师的续费提醒后，很快就续费一年，交了29000元。

中共中央办公厅、国务院办公厅上月发布“双减政策”相关文件，要求校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

张女士本月2日因为担心政策对机构的影响，便与老师沟通退费事宜。然而，老师以 “学校已与教育局备案，不会影响教学”为由，拒绝了张女士的退费申请。

张女士周一接到老师电话，对方称学校出了问题，之后会有客服联系她们说明情况。次日她接到一个私人电话，对方自称“新诺”客服，称之后有相关工作人员与张女士沟通退费事宜。但是，当她再次拨打这个私人号码时，就提示对方已关机，后来也没有收到其他工作人员的电话。

据了解，目前，和张女士有相同遭遇的家长还有很多。在一个270人的微信群里，大多数人称是该校区学生的家长。据该群家长统计，涉事金额的总额目前已超过400万元。

群里的一位家长说，她从去年5月开始申请退费，涉及费用共22950元，对方要求分期退款，并承诺于今年七月退完全部费用。然而，截至目前她才收到退款5000元。

群里另一位家长称，他于上月22日发现“天通苑新诺”店铺已完成转租，然而，他和群里的多位家长仍在七月底收到了学费续费通知，续费时长多为半年、一年和两年，也有家长收到学校促销活动信息，表示当时续费的话，可以享受最高优惠。家长认为该机构涉嫌故意隐瞒。有多名家长本月申请退费，但都没能得到回应。

北京昌平区教育委员会一位工作人员昨天在回复质询时称，“天通苑新诺”为无证培训机构，目前案件正在处理，需等待下一步回复。

公开信息显示，新诺国际少儿英语培训机构从属于北京新诺阳光国际文化传播有限公司，目前已在北京、杭州等城市开设了多家直营分店，“天通苑新诺”为其中一家分店。在北京，名为“新诺国际少儿英语”的培训机构有八家，目前已有多家显示“关闭或搬迁”。

“天通苑新诺”相关电话到发稿前未有回应。目前，北京新诺阳光国际文化传播有限公司的官方电话也已停机。

