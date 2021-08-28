中国知名教培机构创始人被拘 家长投诉停课不退费

中国教育“双减”政策冲击校外培训行业，知名教培机构兰迪英语的创始人突被刑拘，众多家长投诉停课后未获购课退款。

综合每日经济新闻及界面新闻报道，杭州市公安局滨江区分局官微前天（26日）发布警情通报称，杭州旦悦科技有限公司法定代表人李某，因涉嫌职务侵占罪，已于8月25日被滨江区公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在开展。

天眼查APP显示，杭州旦悦科技有限公司旗下子品牌包括兰迪少儿英语、abc360英语、大枣口语陪练，法定代表人李晶为公司创始人。

据报道，兰迪少儿英语等机构近日正面临停课但不退费的集体投诉。多名消费者说曾为孩子购买了上万元（人民币，下同）的兰迪少儿英语、ABC360伯瑞英语等课程，8月3日发现无法在平台正常上课，随后课程时断时续，直至本月中旬完全停止。受访者还说，发起退款申请后，至今未得到退款。

有网友发文称，双减政策公布后，李晶7月27日依然在直播间疯狂卖课。

据一份家长自发统计的课程及退费金额统计显示，参与统计的人数已近5000人，涉及北京、吉林、四川、江苏、重庆等多个地区，家长们购买课程的金额多在万元以上，甚至有家长说购买了两年多的课程，停课后没有得到退款，“目前还有326课时没上，价值34000元。”

杭州旦悦科技有限公司前天面向兰迪少儿英语、ABC360英语、大枣口语陪练的用户发布公告称，公司创始人李晶涉嫌职务侵占罪被警方拘留，但公司仍将努力为用户提供服务，积极转型做好产品。

公告说，公司已经上线爱课AI录播课、口语星球AI录播课、360商务英语课和Starlight微课堂等作为替代课程供用户选择。截至25日已与20443名客户沟通，部分客户陆续开始上课。

至于学员家长们的钱能否要回来，天津承讼律师事务所主任律师周阳认为，这要取决于兰迪少儿英语的财务状况，“目前来看最好的方式只有两种，一种是与兰迪少儿英语公司相关人员协商退钱，另一种则是向人民法院起诉。”

自疫情爆发以来，以优胜教育、学霸君、华尔街英语为代表的教育培训机构破产现象频发，周阳认为，“行业存在准入门槛不高，相关执法机构监管不严的情况。此外，部分公司经营理念落后经营不善，缺乏危机意识以及社会责任感，都是导致教育机构暴雷跑路的因素。”

