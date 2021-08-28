台学者研究显示隔板增加感染风险

台湾国立中山大学气胶科学研究中心主任王家蓁与团队发现，许多公共场合用来隔开座位的隔板，将增加冠病感染风险。

根据自由时报报道，台湾国立中山大学新闻稿指出，这篇由台湾、美国、以色列气胶学者共同合作的研究显示，全球冠病超级传播事件，均指向“气胶传播”为主要感染途径，而非过去认知的飞沫或接触传播。

上述研究第一作者、台湾中山大学化学系副教授兼气胶中心主任王家蓁指出，比起飞沫，气胶不仅在空气中悬浮得更久，可长达数小时，能够传播到比现行规范的1至2公尺社交距离更远的距离，气胶一旦被吸进体内后，小颗粒的病毒气胶，尤其是5微米以下，更可直接越过鼻咽及上呼吸道，到达肺部更深处的细微支气管甚至肺泡处，而不被现行的鼻咽采样筛检侦测到。

研究也提到，过去大众常认为气胶传播只会发生在长程传输，却忽略了气胶传播在短距离传播的威力更甚，因为离感染者距离愈近，病毒气胶的浓度其实更高，目前全球所采取的防疫规范，是根据接触及飞沫传播而设计，并无法有效遏止气胶传播，无疑是在防疫上的一大破口，这也是目前疫情持续居高不下的原因之一。

研究强调，气胶传播并非难以防范，须更加留意“加强空气的清洁与消毒”、“气流的流动方向及影响”，许多公共场合用来隔开座位的隔板，设计用来阻绝因咳嗽或打喷嚏喷出的飞沫，却可能妨碍气流的流通，增加气胶传播的风险，且许多文献都明确提及，呼气气胶的浓度远高于飞沫，因此更需优先考量防范气胶传播。

研究建议，除了现行的避免群聚、戴口罩及保持社交距离外，口罩的密合度对于阻绝气胶更加关键，其他包括改善室内通风、避免室内脏空气重覆循环、加装含有可过滤气胶微粒滤网如HEPA滤网的空气清净机，或于室内加装可有效抑制病毒活性的紫外光灯（UVC）皆可有效降低室内病毒气胶传播。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天在疫情记者会上说，学者专家有讨论过此事，此项研究最重要的结论仍是公共场所要维持良好通风和清洁消毒，这才是控制和预防感染的重要手段。

陈时中还说，研究没有说“增加隔板会有病毒传播危险”的直接科学证据，最重要的是，当民众接触病毒感染的环境，就会有染疫的风险，因此，维持良好通风、落实环境清消，还是控制疫情的重要手段。