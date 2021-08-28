台民众抢打BNT 疫苗预约平台一度当机

首批BioNTech（简称BNT，辉瑞／复必泰）疫苗即将抵台，台湾中央疫情指挥中心今天（28日）开放民众施打意愿登记，但系统刚一开放就因上线人数过多导致网站被塞爆，数次呈现系统维护等画面，引发不少台湾网友抱怨。

综合台湾联合报及自由时报报道，疫情指挥中心指挥官陈时中昨天宣布，今日“COVID-19 公费疫苗预约平台”新增“BNT疫苗”选项，下午2点开放意愿登记。不料下午2时一到，疫苗预约平台瞬间流量爆量，造成系统大当机，不断出现空白滚动画面或“系统维护中”或“502”画面，让网友崩溃不已。

台湾网络论坛PTT也瞬间涌入大批抱怨的网友，纷纷留言说“这伺服器真烂”、“有些人嘴上说不要身体挺诚实”“真是空前盛况”。

指挥中心发言人庄人祥下午在疫情记者会中表示，应该是开放瞬间涌入太多流量，但过后已经恢复，相信今天过后，登记会越来越顺畅。

陈时中也提醒民众，不用急于在今天下午2时登记，“这和抢票不一样”，登记快慢不会影响安排的施打顺序，呼吁民众慢慢登记。

陈时中还说，今天下午开放的是18岁以上民众登记，12-17岁的青少年不须登记会直接造册，且在校园集中接种，或依照通知去地方卫生局指定合约医院接种。