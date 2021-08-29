中国拟禁拥大量敏感数据的互联网公司赴美上市

知情人士透露，中国计划提出新规，禁止拥有大量敏感消费者数据的公司赴美国上市。

《华尔街日报》引述知情人士称，最近几周，中国证券监管部门的官员已经告诉一些公司和国际投资者，新规将禁止拥有大量用户相关数据的互联网公司到国外上市。这些知情人士说，监管机构的官员表示，这些规则针对的是通过VIE架构寻求赴海外上市的公司。

知情人士也说，中国证监会表示，拥有不太敏感数据的公司，如医药行业的公司，仍有可能获得中国监管部门批准赴海外上市。

据报道，为规避外国投资限制，中国大型科技公司采用了复杂的公司架构，通过这些新规中国政府可以加强对这些复杂架构的控制。

包括阿里巴巴、滴滴和腾讯在内的中国科技巨头都使用了这种被称为可变利益实体（VIE）的公司架构来吸引外国资本并在海外上市。

《华尔街日报》引述知情人士称，根据上述新规，中国还将建立一项机制，要求企业赴海外上市必须获得一个跨部门委员会的正式批准，该委员会将于未来几个月成立。

目前，没有明确规定要求拥有VIE架构的中国民营企业赴美上市须获得中国证监会批准，尽管一旦政府要求它们往往会这样做。

上述新规尚未最终敲定。知情人士说，中国证监会计划在第四季度前后实施这些规定，并已要求一些公司在此之前暂缓海外首次公开募股（IPO）。

《华尔街日报》指出，过去20年来，VIE结构对中国企业获取海外资本至关重要，这种结构允许中国公司在境外注册并在美国或香港上市。

VIE允许海外投资者入股中国企业的境外控股公司，这些境外控股公司通常在开曼群岛等地注册，依靠协议来控制（但不拥有）实际经营业务的中国企业。

知情人士说，新的跨部委委员会将包括来自中国证监会、中国互联网监督部门和其他部委成员。

今年7月，中国国家互联网信息办公室发布了网络安全审查办法修订草案征求意见稿，提出掌握超过100万用户个人信息的公司赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。在此之前，中国政府宣布对最近在海外上市的中国公司展开网络安全审查，包括网约车巨头滴滴。

据知情人士透露，在最近与企业和海外投资者举行的一些会议上，中国证监会官员抱怨美国证券交易委员会加强审查赴美上市中国企业的计划，称这种行为过于严厉。中国官员说，美国证券交易委员会的一些做法加深了两国之间的不信任。

知情人士称，中国官员还在会上抱怨美国证券交易委员会没有对他们提出的关于使用审计底稿的一些建议作出答复。审计底稿问题一直是两国证券监管部门之间讨论的核心内容，也引发了滴滴最近的数据安全调查。

上个月，美国证券交易委员会主席根斯勒表示，他已要求下属在批准IPO监管申报文件以前向中国公司索取需要披露的具体信息。他还呼吁对有大量中国业务的企业的文件展开额外的审查。

目前还不清楚新规则是否会影响已经在海外市场以VIE结构上市的公司。