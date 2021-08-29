中国网民：赵薇赴法国避风头

中国最大社交平台微博流传消息称，中国影视明星赵薇已连夜跑路，包机去了法国。

周四（26日）晚，赵薇被全网封杀，其曾经参演或执导的多部影视作品不但下架，而且在主创人员列表中删除其名字。中国主要视频网站搜索“赵薇”时，已无结果。

官方至今未就此说明原因，网传可能和赵薇旗下艺人张哲瀚本月的靖国神社风波有关，或与她进行资本操控的指控有关；赵薇2018年曾因在资本市场的操作而被中国证监会处罚。

赵薇遭到全网封杀的消息当天传出后，在中国网络上马上炸开了锅，并上了微博热搜。

随后在周五（27日），有网民发帖称赵薇“好像已连夜跑路”，包机去了法国波尔多。

这则被许多微博网民转发的贴文写道：“我朋友就在波尔多，他得到消息去机场看到赵薇了。飞机是法国时间27日凌晨2点20左右到的。”

该贴文并称，“现在赵薇应该和她老公黄有龙在他们波尔多乡下的酒庄汇合了吧，跑路成功！她老公在那已经躲了很久了”。

尽管这则贴文的可信度有待进一步证实，但有网民认为是真的：“人家确实多年前在法国波尔多买入酒庄，或许去了那里避风头。”

据中国多家媒体此前报道，赵薇和黄有龙于2011年在法国波尔多收购了梦陇酒庄（Chateau Monlot），占地7公顷。

