BNT疫苗抢手 蓝委吁蔡政府加码采购

台湾采购的BNT疫苗昨天起开放意愿登记，3小时逾197万人登记。国民党立委洪孟楷今天呼吁，“标签”已不是民进党心魔，要求政府加码采购1500万剂BNT疫苗，以足够民众选择及因应明年可能变化。

据联合新闻网报道，洪孟楷透过面簿指出，BNT疫苗开放登记，踊跃的程度超乎想像，更代表大家对于国际合格认证的疫苗较有信心。民进党政府已经松口，标签不是重点、内容物是否有效才是关键，代表过去一年多拘泥在标签根本就是政治意识形态之争。

洪孟楷说，除了民间捐赠的1500万剂，没有任何一剂是政府自行采购，他要求政府也要同步加码采购1500万剂，以因应明年可能变化。

洪孟楷说，近期很多绿营的民代甚至都纷纷跳出来要求BNT应该开放给不同年龄层施打，他主张BNT疫苗应该全部年龄层都能够选择，疫苗数量不足之处，就请政府赶快购买，才能真正让民众早日有集体保护力。

洪孟楷也说，不管过去怎么打压或是酸言酸语针对BNT疫苗，现在绿营愿意转弯，也是对专业合格疫苗的“校正回归”。既然标签已不是民进党的心魔了，之前两次纾困预算通过的300多亿元疫苗专款专用购买经费，也该采购BNT，否则明年民间捐赠完毕，难道台湾只能靠善心又有行动力的企业家？预先采购才是真正超前部署。