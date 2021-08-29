施小琳任成都市委书记

四川成都市委书记迎来调整，此前为江西省委常委、宣传部部长的施小琳，将担任新一任成都市委书记。

据川观新闻消息，成都市今早召开领导干部大会，宣布中央决定，施小琳任四川省委委员、常委和成都市委书记。同时，免去范锐平四川省委常委、委员和成都市委书记职务。

公开资料显示，今年52岁的施小琳，浙江余姚人，1986年至1990年在上海大学工学院电气技术专业学习，后长期在上海市闸北区工作，历任共青团闸北区委副书记、书记，闸北区经济委员会党组书记、主任，大宁路街道党工委书记 ，临汾路街道党工委书记，临汾社区（街道）党工委书记等职。

2006年，施小琳调任南汇区副区长，2009年转任虹口区副区长，2011年任虹口区委副书记。2013年，她出任上海市民政局局长、党组书记，2015年4月任普陀区委书记。

2017年5月，在十一届上海市委第一次全体会议上，施小琳当选上海市委常委，后兼任市委统战部部长。同年10月，她当选为十九届中央候补委员。

2018年5月，施小琳跨省调任江西省委常委，并接替赵力平任省委宣传部部长，直至此次履新成都。

据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”报道，目前共有三位女性省会市委书记，除施小琳外，包括江苏省委常委、南京市委书记韩立明，湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英。

