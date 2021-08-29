美媒：克里将施压中国停止资助国际燃煤能源项目

《华尔街日报》引述知情人士透露，美国气候特使克里（John Kerry）计划下周再次访问中国，他将向中国政府施压，要求其宣布暂停为国际燃煤项目提供资金。

报道称，据总部设在北京的国际绿色金融研究所最近的一项研究，北京今年没有资助任何新的外国煤厂或投资项目，这是自2013年中国开始实施基础设施“一带一路”倡议以来首见。

《华尔街日报》引述其中一位知情人士说，美国官员现在希望中国政府宣布正式停止此类项目。

另一位知情人士说，中国已经强调了在履行好当前温室气体减排承诺后才能作出新承诺的重要性。

熟悉中国决策者想法的知情人士说，北京不希望被视为屈服于西方的压力。中国一直在努力将自身定位为以自己的方式应对气候变化的全球主要参与者。

中国外交部和美国驻华大使馆的发言人表示，对于克里任何计划中的访问，没有要通报的信息。路透社此前报道，克里将于9月份访华；这也是克里五个月来的第二次访华。

克里和中国气候变化事务特使解振华都表示，他们今年已经谈了十几次。《华尔街日报》称，克里的努力凸显出，气候问题已成为美中之间少有的潜在合作领域。这两个国家是全球最大的两个经济体，也是两个最大的二氧化碳排放国。

拜登政府已经将美中双边关系定性为主要是竞争关系，不过华盛顿官员明确表示，双方在一些事宜上仍有合作空间，包括气候和阿富汗问题。

目前世界各国领导人试图消除温室气体排放的影响。联合国成员国正在努力履行2015年《巴黎协定》的条款，该协定承诺，将寻求把全球平均气温较工业化前水平升高的幅度控制在大大低于2摄氏度，理想的目标是将升温幅度控制在1.5摄氏度内。

6月，七国集团成员国同意调整其应对气候变化的目标，以便与上述更雄心勃勃的1.5摄氏度控温目标相契合。

无论是对1.5摄氏度还是2.0摄氏度控温目标的达成，中国都被认为将起到至关重要的作用。中国领导人曾承诺，中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

克里正敦促中国以更快的速度前行。据《华尔街日报》报道，克里在上个月的一次讲话中表示，如果中国坚持其当前的气候变化应对计划，那么要想解决气候危机，世界上的其他国家将不得不在2040年或更早之前实现净零排放。美国总统拜登4月宣布，美国的目标是不迟于2050年实现净零排放。

在本月的一个公开论坛上，解振华在美国前气候变化特使斯特恩追问下表示，与其设定新目标，各国不如先兑现既有承诺。

《华尔街日报》指出，北京长期以来一直是海外煤电项目的最大公共资金来源，据波士顿大学全球发展政策中心的数据，过去20年里，中国政府主要通过其公共政策性银行在发展中国家向此类项目投资了500多亿美元。

不过最近几个月，中国已悄然停止审批或资助新的海外煤炭项目，这一转变受到了环保人士的称赞。即便如此，克里一直在寻求推动中国政府在联合国全球气候峰会之前公开宣布，全面暂停批准或资助新煤炭项目的做法；该峰会将于11月在格拉斯哥举行。

然而中国官方一直不太愿意公开地正式肯定这些行动。相反，中国政府一直抵制西方国家要求其公开做出新承诺的压力。

为中国政府提供国际煤炭融资建议的一位人士称：“过去中国在口头上给人感觉很重视环保，但做的是破坏环境的事，现在却反了过来，行动上开始注重环保，口头上仍支持煤炭等项目。”

熟悉中国政府想法的人士表示，中国希望保留发展中国家继续使用煤炭的权利——其中很多发展中国家对于中国的国家安全利益至关重要，这是中国的惯常做法。在过去的气候谈判中，发达国家和发展中国家长期以来一直存在分歧。

据《华尔街日报》看到的一份7月份报告显示，中国生态环境部下属智库的研究人员在上个月的内部会议上提出，巩固发展中国家的支持仍应是中国气候外交的一个关键支柱。