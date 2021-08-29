云南将停止办理独生子女父母光荣证

“三孩政策”逐步在中国全国范围内落地的背景下，据报云南省即将停办《独生子女父母光荣证》。

据《云南日报》报道，上周五（20日）举行的中国全国人大常委会会议表决通过了关于修改《中国人口与计划生育法》的决定，确定一对夫妻可以生育三个子女。随后，云南省本周五（27日）起，正式开始受理三孩《生育服务证》登记。

据报道，2021年5月31日后，云南依法登记结婚，不符合现行《云南省人口与计划生育条例》规定而生育三孩的夫妻，视为政策内生育，可以补办《生育服务证》；过渡期内人口较少民族、边境少数民族、病残儿家庭再生育不需要进行审批，按三孩生育登记进行操作；再婚夫妻生育政策暂时按现行《云南省人口与计划生育条例》规定执行，夫妻合计生育数不超过两个的，生育第三个子女时不需要进行审批。

此外，云南即将停止办理《独生子女父母光荣证》。对2015年12月31日前（含2015年12月31日）生育第一个孩子，符合申请办证条件，需要办理《独生子女父母光荣证》的夫妻，需于2021年12月31日前提交办证申请。

澎湃新闻称，包括省会昆明在内，云南省内多个市州也已于近期分别发布通知，宣布“2021年12月31日以后将不再新办《独生子女父母光荣证》，只提供证件遗失补办”。

《独生子女父母光荣证》被视为计划生育政策的一项重要制度。

据《中国人口与计划生育法》规定：在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，国家发给《独生子女父母光荣证》。获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、自治区、直辖市有关规定享受独生子女父母奖励。

而在2021年8月20日全国人大常务委员会会议通过的《中国人口与计划生育法》的决定中，增加了一条涉及《独生子女父母光荣证》的规定。

修订后的《中国人口与计划生育法》规定：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，独生子女发生意外伤残、死亡的，按照规定获得扶助。县级以上各级人民政府建立、健全对上述人群的生活、养老、医疗、精神慰藉等全方位帮扶保障制度。

澎湃新闻报道，事实上，早在2016年中国正式开始实施“两孩政策”起，已有北京、四川等多个省份在当年即宣布不再办理《独生子女父母光荣证》；此后，《独生子女父母光荣证》在多个省份逐渐退出历史舞台。

譬如，青海省宣布从2018年1月1日起，统一停止新发放《独生子女父母光荣证》。新办理《独生子女父母光荣证》截止日期为2017年12月31日，补办《独生子女父母光荣证》不设截止时间。

从2019年3月15日起，河北省停止新办《独生子女父母光荣证》。夫妻双方或一方户籍在河北省行政区域内，2016年1月1日（不含）前依法领取了《独生子女父母光荣证》，但因保管不善造成《光荣证》损毁、丢失的，可以申请补办。