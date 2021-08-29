中国驻立陶宛使馆：某些人揣着明白装糊涂

针对多个欧美国家议会及欧洲议会外委会主席发表联合声明欢迎立陶宛与台湾发展经济关系，并指责中国大陆对立陶宛施加政治、外交和经济压力，中国驻立陶宛大使馆昨天发文回应，“某些人揣着明白装糊涂，对立方错误行径避重就轻”。

中国驻立陶宛使馆昨天以发言人名义发表谈话，称一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同立陶宛等建交国家及国际组织发展双边关系的政治基础，相关国家与中国缔结外交关系时在建交公报中对此已作出庄严的承诺。

“立陶宛政府宣布允许台湾当局以‘台湾‘名义设立’代表处’，公然违背中立两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整，中国政府对此表示坚决反对。”

发言人强调，中立两国之间的外交风波，是非曲直十分清楚。中方对严重损害中国主权和领土完整的挑衅行为予以坚决和必要的反应完全是正当合理的。“某些人揣着明白装糊涂，对立方错误行径避重就轻，对中国维护国家主权的正义之举却横加指责，说三道四。这种公然违反国际关系准则的错误行径，居心何在？”

发言人称，敦促立陶宛议会外事委员会主席及其他各位签署人在涉台问题上遵守国际公理公义以及其政府与中国政府建交公报关于遵守一个中国原则的承诺，多做有益于促进中立两国及两国人民福祉的事情，谨言慎行，不要煽风点火，发表不负责任的误导性言论，向台湾分裂势力发出错误信号。

发言人说：“台湾问题事关中国的核心利益和民族感情，中国人民维护国家主权和领土完整的决心同样钢铁般坚定。”