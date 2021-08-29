中国民办学校总量10年来首次缩减

中国教育部前天公布的《2020年全国教育事业发展统计公报》称，去年中国共有各级各类民办学校18.67万所，比上年减少4820所，占全中国比重34.76%；招生1730.47万人，比上年减少43.87万人，下降2.47%；在校生5564.45万人，比上年减少52.16万人，下降0.93%。

澎湃新闻梳理2011年以来的历年统计公报称，受民办幼儿园去年锐减5280所的影响，这是10年来中国民办学校总量首次出现缩减。

2011年，中国共有各级各类民办学校（教育机构）13.08万所，比上年增加1.26万所；招生1400.88万人，比上年增加100.43万人；各类教育在校生达3713.90万人，比上年增加320.94万人。

到了2019年，中国共有各级各类民办学校19.15万所，比上年增加8052所，占全中国比重36.13%；招生1774.33万人，比上年减少5.42万人，下降0.30%；各类教育在校生5616.61万人，比上年增加238.40万人，增长4.43%。

据报道，近几年来，民办幼儿园均保持每年5000所以上的增量。例如，2017年，中国共有民办幼儿园16.04万所，比上年增加6169所；民办普通小学6107所，比上年增加132所；民办初中5277所，比上年增加192所；民办普通高中3002所，比上年增加215所。

2018年，中国共有民办幼儿园16.58万所，比上年增加5407所；民办普通小学6179所，比上年增加72所；民办初中5462所，比上年增加185所；民办普通高中3216所，比上年增加214所。

2019年，民办幼儿园17.32万所，比上年增加7457所；民办普通小学6228所，比上年增加49所；民办初中5793所，比上年增加331所；民办普通高中3427所，比上年增加211所。

到了2020年，中国共有民办幼儿园16.80万所，比上年减少5280所；民办普通小学6187所，比上年减少41所，民办初中6041所，比上年增加248所，民办普通高中3694所，比上年增加267所。

其中，2020年入园儿童819.32万人，比2019年减少85.36万人，下降9.44%；在园幼儿2378.55万人，比2019年减少270.89万人，下降10.22%。