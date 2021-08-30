王毅应约与布林肯通话：各方有必要同塔利班接触

中国国务委员兼外长王毅昨天与美国国务卿布林肯通电话时说，阿富汗国内形势已发生根本性变化，各方有必要同塔利班进行接触。至于中美关系，王毅表示，中方将根据美的对华态度考虑如何同美方进行接触。

根据中国外交部官网发布的新闻稿，王毅昨天应约同布林肯通电话，就阿富汗局势及中美关系等交换意见。

根据新闻稿，布林肯在通话中表示，在美从阿撤军撤侨即将结束的关键时刻，美认为安理会应对外发出明确、统一的声音，表明国际社会期待塔利班确保外国公民安全撤离，确保阿人民获得人道主义援助，确保阿领土不能成为恐怖袭击策源地，不能成为恐怖主义避风港。

王毅表示，阿富汗国内形势已发生根本性变化，各方有必要同塔利班进行接触，积极引导。美国尤其需同国际社会一道向阿提供急需的经济、民生、人道援助，帮助阿新政权架构维持政府机构正常运行，维护社会治安稳定，遏制货币贬值和物价上涨，尽快走上和平重建道路。

他说，事实再次证明，阿富汗战争并未实现清除阿境内恐怖势力的目标。美北约仓促撤军很可能给各类踞阿恐怖组织卷土重来提供可乘之机。美方应在尊重阿主权独立前提下，拿出实际行动，助阿制恐止暴，而不应搞双重标准或选择性打恐。

王毅也说，美方对阿当前乱局的成因是清楚的。安理会如果要采取任何行动，都应有助于缓和而不是激化矛盾，有助于阿局势平稳过渡而不是重陷动乱。

新闻稿称，布林肯表示理解并尊重中方在涉阿问题上的关切。

关于中美关系，王毅表示，近期中美就阿富汗、气候变化等问题开展沟通，对话比对抗好，合作比冲突好。中方将根据美的对华态度考虑如何同美方进行接触。如果美方也希中美关系重回正轨，就不要再一味抹黑攻击中国，损害中国主权、安全和发展利益。美方应认真对待中方提出的两份清单和三条底线。

王毅说，中方坚决反对美情报机构近日炮制出台的所谓溯源问题调查报告。政治溯源是美前政府留下的政治包袱，美方越早卸下这个包袱，越有助于走出目前困境。中方再次敦促美方停止将溯源问题政治化的做法，停止向世卫组织施压，停止干扰破坏国际社会团结抗疫和全球溯源科学合作。

根据中国外交部的新闻稿，布林肯则表示，美方无意就病毒溯源问题指责任何国家。作为大国，美中都有责任提供一切必要信息，彻底调查病毒源头，避免大流行再次发生，美方愿就此同中方保持接触。

根据美国国务院今早发布的简短声明，布林肯和王毅两人谈了国际社会必须要让塔利班遵守让阿富汗人与外国人能自由和安全通行的承诺。