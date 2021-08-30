中国代表团：坚决抵制溯源政治化逆流

中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印上周六（28日）接受央视总台专访时重申，中国坚决抵制将冠病溯源问题政治化的逆流。

据央广网报道，刘玉印说，中国常驻日内瓦代表陈旭大使致函世卫组织总干事谭德塞，重申了中国在病毒溯源问题上的一贯立场，强调溯源是重要、复杂的科学问题，必须通过强化合作、在全球稳步推进，不应当被政治操弄，不是为了指责某个国家，更不能让国际社会走向分裂。

他称，中国率先与世卫组织开展溯源合作，双方于今年3月发布了联合研究报告，得出了权威和科学的结论，其中就包括“实验室泄露极不可能”。中方已经两次邀请世卫组织专家访问了武汉病毒研究所，并且与有关的工作人员进行了深入的交流。“各方和世卫组织都应当尊重和维护联合研究报告的结论，下阶段溯源不应当再对武汉研究所开展任何形式的调查”。

陈旭8月24日致函谭德塞，随函并附有《关于德特里克堡的疑点》《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份材料，以及超过2500万中国网民联署的要求调查德特里克堡基地的公开信。

刘玉印指，武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家，而美国德堡基地有着糟糕的安全记录，北卡大学的冠状病毒研究在业内也是远近闻名的。如果美方坚持“实验室泄漏”的说法，那么就理应开放上述机构让国际社会去调查。同样的道理，如果世卫秘书处认为不能排除实验室泄漏的可能，那么就应当本着公开、透明的原则，去美国德堡、去北卡大学进行调查。