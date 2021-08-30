中国网信办打击“黑嘴” 多名金融大V被捕

中国财经“扫黑”近期拉开帷幕，多名金融界大V传出被捕消息。

据每日经济新闻报道，深圳市公安局福田分局27日发布《关于“喜投网”平台的案情通报》，喜投网实际控制人黄生本月18日已被正式批准逮捕。经司法鉴定所初步确认，目前待偿充提差本金约6.62亿元（人民币，下同，约1.38亿新元），涉及人数达到5635人。

黄生是中国“知名财经大V”，其微博账号“黄生看金融”拥有300多万粉丝，同名微信公众号有200多万粉丝，靠着财经大V的光环，黄生成功地为喜投网引流推广。有公开信息称，喜投网多年来没有耗费任何营销及推广成本，便迅速收获了一大批忠实用户。

目前微博、微信上均已无法搜索到“黄生看金融”，喜投网网站目前仍可浏览。据介绍，喜投网于2014年5月8日上线，是深圳市喜投金融服务有限公司旗下互联网金融信息服务平台。公司实缴注册资本5022.73万元，只有三个股东，黄生是最大股东。

据喜投网的介绍，黄生毕业于北京大学，一直从事金融工作。该网站上的“黄生专栏”里依然可以看到多篇其针对国内外政经时事写作的文章，标题大多较为“惊悚”，比如《惊心动魄，惊天大逆转》、《紧张时刻来临，真的要乱了》、《最后时刻，突然致命一击》等。

据媒体报道，一位一年时间投入100多万本金的出借人正是冲着黄生财经大V的名声才投了喜投网。

另据第一财经报道，炒股圈里赫赫有名的“牛散”方奕忠本月27日被浙江金华公安执行逮捕。

据报道，方奕忠近两年来多次联合“黑嘴”，涉嫌以“抢帽子”方式操纵70余只股票，非法获利逾两亿多元。数万名投资者自以为跟随“炒股老师”即将致富，实际上却是为幕后黑手接盘。

方奕忠现年53岁，高中学历，90年代开始炒股。早年间就曾通过自己提前建仓、冒用“分析师”名义公开荐股、然后反向卖出的模式获利。近几年更是直接联合“黑嘴”团伙，涉嫌以“杀猪盘”方式实施抢帽子操纵。

今年7月22日，方奕忠团伙被抓获，本月27日，包括他在内的七名嫌疑人被批准逮捕。

另据21金融圈消息，本月初有人在微博爆料称，拥有419万粉丝的私募大V徐晓峰被抓，原因是对赌ETF盘。所谓ETF对赌，即自己坐庄，投资者买入的ETF基金其实并未真正形成交易，只是在他本人设立的资金池里转而已。

警方尚未对此发布通告，但徐晓峰的微博大号“徐晓峰在上海”自7月7日后已不再更新。

本月27日，中国国家网信办表示，即日起开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，将封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。

此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等四类网上传播主体，重点打击八类违规问题，其中包括，胡评妄议、歪曲解读财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空中国金融市场、唱衰中国经济等；散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序等。

目前，微信、微博、抖音等多家网络平台均宣布，将开展财经内容专项整治行动。