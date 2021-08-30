中国华夏航空飞机在新疆机场冲出跑道四人轻伤

中国华夏航空一架班机昨天（29日）在新疆阿克苏机场落地后冲出跑道，四名旅客轻微擦伤。

据新疆空港微信公号消息，华夏航空一架CRJ-900型飞机，昨天执行完从新疆库尔勒飞往阿克苏的G54394航班，18点14分着陆过程中滑出跑道，随后组织旅客撤离。

该机机组乘员九人，旅客64人，其中包括五名儿童，撤离过程中四名旅客有轻微擦伤。事发后阿克苏机场跑道短时间关闭，昨晚20点50分将该飞机拖离出事发区域，21点30分机场恢复正常运行。



此前据上游新闻报道，现场图片显示，飞机冲出跑道后，中部翼上的紧急疏散舱门打开，飞机整体完整，现场没有着火等情况。报道说，飞机已完全冲出预制地面，停放处为沙石地面。

一名事发飞机上的乘客通过第三方平台留言说，“只能算是到达了，安全就别提了，出了事机场的应急保障反应特别慢，旅客在跑道尽头等了很久。”

据报道，该航班落地后的18点16分，阿克苏机场曾发出机场天气警报，称机场已出现中阵雨，预计持续至18点30分，“请关注跑道湿滑”。此次飞机冲出跑道是否与跑道湿滑有关，仍需相关方面进一步调查。

资料显示，阿克苏机场位于塔里木盆地北沿，天山南麓，为天然戈壁滩，机场距乌鲁木齐直线距离700公里，离阿克苏市12.5公里。机场2010年10月完成扩建，可满足波音737、空客A320机型使用要求。