消息：港高层违限聚令赴宴为饯别京官

三名香港高官与其他六人早前违反限聚令参加饭局引起舆论轩然大波，港媒今天（30日）报道，该饭局是为了饯别即将调任的时任中国外交部驻香港特派员公署副特派员宋如安。

据《明报》报道，当日出席饭局的还有香港大学中国事务部副总监黎慧霞。港大承认黎慧霞今年3月2日应朋友邀请出席一个晚宴；香港保安局回应宋如安是否出席晚宴的询问时称，出席晚宴的特区政府官员只有三人，而事件可能涉及的刑事案件司法程序已经展开，也涉个人资料，不宜评论。

中国外交部驻香港特派员公署于今年4月3日公布，外交部港澳台事务司前一级巡视员潘云东抵港履新驻港公署副特派员职务，而前副特派员宋如安已奉调离任回北京。

多方消息指，宋如安于3月2日晚在湾仔出席一个送别他的晚宴，席上除了香港保安局副局长区志光、入境事务处长区嘉宏及海关关长邓以海等外，还有卷入强奸案的恒大前高层陈奋以及其他政、商、教育界人士。

消息称，当晚饭局并非如外界所指是“政商勾结”或涉及色情，而纯粹有人希望在宋如安离港前安排晚宴饯别，而获邀出席者众多，有部分人未能出席；而涉嫌强奸案的事件于饭局后另一地点发生，受害人饭局翌日报案。

香港媒体上个月报告，区志光、区嘉宏、邓以海等于3月初在湾仔一家高级私人会所聚餐时，涉嫌违反当时的四人堂食限聚令被票控。报道称，该饭局中同席有人涉及一起住所强奸案，一名男子其后被捕及被起诉。媒体后来披露，涉强奸案的男子是恒大香港常务副总经理陈奋。

区嘉宏及邓以海后来经港府发出声明，承认曾于餐饮业务处所出席晚宴，并已缴交相关罚款。区志光其后也承认出席了同一晚宴，并已缴交罚款。陈奋7月19日在香港出庭面控。