刘小涛任浙江省委常委、温州市委书记

刘小涛出任中共浙江省委委员、常委，并兼任温州市委书记。

浙江新闻客户端今天发布上述消息。

今年51岁的刘小涛，广东兴宁人。1992年7月参加工作，1991年12月加入中国共产党。在职研究生学历，经济学硕士。

官方履历显示，1988年至1992年，刘小涛在中国人民大学劳动人事学院劳动经济专业学习，毕业后进入广东省劳动局工资处任科员，此后在广东省劳动厅、广东省劳动和社会保障厅工作了16年，后任省劳动和社会保障厅办公室主任。

2008年，刘小涛离开劳动保障系统，出任广东省地税局副局长、党组成员，时年38岁。

2012年起，刘小涛开始任职茂名市，任茂名市委常委、副市长。

据《新京报》微信公众号“政事儿”报道，2014年2月，中国国务院批复同意茂名市调整部分行政区划，撤销茂名市茂港区和电白县，设立茂名市电白区。撤县并区后，茂名市区规模从487平方公里猛增到2747平方公里，面积至少是原来的5倍，由此改变了长期以来的“小城拉大市”局面。电白区内的水东湾新城，则是茂名未来的行政中心、商贸金融中心和文化教育中心。

上述行政区划调整后，刘小涛出任电白区委书记，成为电白区的首任区委书记。

2016年4月，他由茂名调任汕头任代市长，后任市长。

任职汕头仅一年多，2017年6月，刘小涛调任潮州市委书记。他也成为广东地级市中首位“70后”市委书记。

2019年5月，刘小涛任广东省政府秘书长、办公厅主任。

2020年4月，刘小涛首次跨省履新，任浙江副省长，升副部级。根据当时分工，他负责司法行政、综合交通运输、国有资产监管、综合行政执法等方面工作。分管省司法厅、省交通运输厅、省国资委、省监狱管理局、省综合执法办。

今年5月，原任浙江省委常委、温州市委书记陈伟俊调任新疆维吾尔自治区党委常委，后同时担任新疆维吾尔自治区政府常务副主席。