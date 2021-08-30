郭台铭：已向德国BNT公司询问明年为台湾保留3000万剂疫苗额度

台湾首富、鸿海创办人郭台铭昨晚透露，已向德国BNT公司询问明年为台湾保留3000万剂疫苗额度可能性，“获得很不错的回应”。

郭台铭透过面簿贴文指出，BNT在台湾直到8月3日取得紧急使用授权（EUA）后投产，客制化标签的BNT疫苗（也称辉瑞疫苗或复必泰疫苗），希望首批能在9月中秋节前后分批抵达，今年已被承诺到货数量大约是800万剂至900万剂。

他表示，希望至少到11月都能以每周七八十万剂抵台，让台湾各年龄层都有机会施打，以“想打的人陆续打得到，疫苗供应周周不断链”为目标，尽力达成群体免疫。他说，BNT到货过程也许会受品质检验流程、欧盟出口审批、运输排程等影响，但他一定尽全力达成目标，负起催货的责任，这是我的想法，更是内心对台湾的承诺。

他透露，已向BNT试探询各国明年疫苗供应的期程及数量，希望如果台湾表示考虑继续采购，能优先处理今年采购生育数量提早到货，以及明年疫苗是否能为台湾保留3000万剂的额度，“目前获得很不错的回应。”

台湾一直面对“疫苗荒”，由郭台铭等民间人士捐献给台湾的BNT疫苗在（28日）开放民众登记施打意愿，结果因民众反应极为踊跃，系统刚一开放就因上线人数过多导致网站宕机。

另一方面，台湾中央疫情指挥中心发言人庄人祥昨晚告诉中央社记者，政府明年已经订了2000万剂的莫德纳疫苗，近日阿斯利康（AZ）也已经向指挥中心询问明年采购COVID-19疫苗意愿。至于BNT公司明年愿意保留台湾3000万剂，庄人祥表示乐见其成。

至今的台湾的BNT疫苗皆由民间捐赠，台积电、鸿海永龄基金会及慈济购买共1500万剂。庄人祥表示，明年的BNT疫苗不论是国内所需要的货量或费用等，政府都愿意接手与BNT公司讨论，指挥中心现阶段也都持续与药厂直接联系，相信双方沟通管道不成问题。