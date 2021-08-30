中国历史研究院发文批高晓松“数宗罪”

隶属于中国社会科学院的中国历史研究院前天（28日）发长文，点名中国知名音乐制作人、大V高晓松，梳理批驳其以往多番言论，指其披着解读历史的外衣，包藏“历史虚无主义”的私货。

中国历史研究院前天在官方微博发表题为《高晓松：“奇谈”谬论，虚无历史，只能被历史埋葬》的文章。

文章说，高晓松近年来借《晓松奇谈》在网上发表一系列“奇谈怪论”，这里的“奇”并非“独特、新奇”，而是“移花接木、断章取义、制造和传播谣言，用历史虚无主义抹黑历史文化，甚至力挺靖国神社、为日本军国主义招魂“。

文章指出，高晓松作为公众人物，影响极其恶劣。

文章梳理高晓松以往在节目中的言论，列举其几大罪状，包括：洗白何应钦、蒋介石，称其为坚定的抗日派，否认蒋介石消极抗日与积极剿共之实；胡说918事变因张学良而起，否定西安事变的正义性；参拜靖国神社，为日本军国主义招魂；给郑成功扣上“大倭寇”的帽子；热心“歌颂”美国、吹捧印度，因为据说它们“民主”；用“党卫军”公然攻击、污蔑解放军等。

文章指出，在《晓松奇谈》的《风流少帅张学良》一集中，高晓松宣称何应钦是“相当激进的反日”，并称“蒋介石本身就是反日的”，否认蒋介石消极抗日。

文章说，同样在《风流少帅张学良》一集中，高晓松不认同“西安事变”，称“抗战可以不那么早开始”，并对张学良持全面批判态度，其目的“无非就是意欲颠覆西安事变的正义性与历史贡献，进而否定国共合作统一战线的重要性”。

文章还说，高晓松在某年的8月15日参拜日本靖国神社，并录制视频谈“感想”。

高晓松透露，在参拜靖国神社一事上，他认为这些人是在祭奠自己的亲人，并说“当然是可以纪念的，这些人是亲人，我爷爷、我爸爸，就是进去祭奠他爷爷、他爸爸的。那是为国战死的嘛，也不是战犯。”

文章称，高晓松“为侵略者辩护、为日本军国主义招魂的用心，令人齿冷”。

文章最后指出，高晓松的“奇谈”远不止这些，他披着解读历史的外衣，“在他肥大的脱口秀袍子里藏着的尽是包藏祸心的私货，这些私货有一个总名称——历史虚无主义”。

文章强调，历史就是历史，历史容不得“奇谈”，“‘奇谈’怪论的结局只有一个，就是——被历史埋葬！"

中国媒体此前报道，高晓松的《晓松奇谈》目前已被下架，由高晓松发起并担任馆长的公益图书馆晓书馆（北京）前天宣布暂时闭馆。

晓书馆官方微信号前天发布公告称，因馆内设备故障，北京晓书馆暂时闭馆，后续开馆时间以系统开放的预约日期为准。但公告说，目前杭州晓书馆正常开放。