微博监督员为凑数定义网友言论“不利国家”被清退

名为“Shine季浩洋”的新浪微博监督员为了完成“举报任务”，声称网民发布关于中国冠病疫苗的帖子为假信息，“对国家造成不利影响”，对该网友封号及报警，引发其他网民愤怒。微博对此清退涉事监督员并永久禁言。

据新浪微博官方消息，微博清退微博监督员“Shine季浩洋”并永久禁言。据介绍，该管理员在其账号及评论中发布未经证实的不当言论，误导其他用户，造成恶劣影响，因此对其予以清退并永久禁言。

据《明报》报道，事件源于网民“tomo酱酱”发帖称，其母亲3月接种国药北京生物的疫苗后出现紫癜，于6月去世。帐号名为“Shine季浩洋”的微博监督员则声称，该网民“涉嫌捏造故事博取同情来非法诈骗，并对国家造成不利影响，已被拘留”，后称将其封号，并正配合警方调查。

“tomo酱酱”随后公布母亲的死亡证明以自证清白。季浩洋发声明道歉，辩解自己是为“避免事情发酵到外媒”，续称“任何人不得继续散播疫苗问题，任何人有权发布评论，但不得私自下结论”。有网民发布微博截图指出，季曾称自己有“举报任务”，微博对监督员有规定，每月要达到一定举报违规帖文数量。网民因此骂季“没人性”、“畜生”。

微博对此指出，经查证，账号“tomo酱酱”被封并非监督员投诉导致，且该账号近一个月以来没有被任何监督员投诉的记录。微博还指出，监督员是微博用户中的一员，没有获取他人信息的任何权限。公安部门也不会通过联系用户的方式调取个人信息。

微博监督员是新浪微博于2017年9月27日正式施行的社区监督员制度，最初宗旨是通过网民举报方式处理涉黄信息的微博监督员体系。

