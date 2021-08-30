中国东航获空客A320系列飞机拆解许可

中国东航获得A319/A320/A321系列航空器飞机拆解许可证，这标志着中国东航可独立执行空客A320系列飞机的拆解工作。中国媒体指出，这是东方航空技术有限公司继2020年8月27日顺利取得中国民用航空局的波音737-700/800系列飞机拆解能力之后取得的又一重大突破。

据《北京青年报》报道，中国东航今年7月，相继完成了A320飞机拆解的工装设备、人员培训和相关资质的评估，同时在民航华东管理局合格证管理办公室、适航处及安徽监管局大力支持和指导下，短时间内完成了A320系列飞机拆解工作的各项准备工作，最终于8月12日通过了局方的项目审核和授权。

国际国内航空运输业正飞速发展，由于老龄化飞机维修成本及油耗的增加，越来越多的航空公司选择用燃油效率更高的新飞机替代旧飞机。飞机退役数量逐年增多，飞机处置问题突出显现，航空公司退役的飞机一般会被出售、出租、客改货或者拆解。

飞机拆解是绿色循环经济在民航业的体现，通过规范的飞机拆解，可以将具有再次利用价值的零部件再次使用，同时也将带动二手航材市场的发展，大幅度降低航空公司航材采购成本，提高航空公司的利润空间。

中国东航自2021年5月开始启动本次维修能力申请的准备工作，先后分量批人员赴中国具有相关资质的企业和兄弟单位收集资料、学习经验，同时按照项目要求，分别成立手册组、工卡组、培训授权组、工装航材组、取证组等五个小组，并于6月正式启动工作。

