美团财报发布在即 其对监管的回应引关注

美团今日将发布业绩报告，市场将寻找展示其韧性的证据及其为应对中国监管调查所作的努力。中国的监管调查已导致美团市值蒸发约1600亿美元（2155.09亿新元）。

据彭博社报道，在中国采取行动遏制国内企业巨头之际，美团股价已较2月份高点跌去一半。

《华尔街日报》8月9日报道，消息人士透露，中国反垄断监管部门准备对美团处以约10亿美元罚款，因后者涉嫌滥用市场支配地位，损害商家和竞争对手利益。而且美团被要求就数据安全、消费者权益保护等问题开展深入自查。

彭博行业研究的分析师林宝（音译自Catherine Lim）上周在一份报告中写道，美团可通过利用第二季度业绩发布这个时机，来披露其将如何遵守中国更加严格的新行业监管的详情，这样或许可以缓解其股票面临的监管压力。

接受彭博调查的分析师平均预期显示，预计美团第二季度营收增长71%。这也料将是美团连续第三个季度出现亏损，受尚未盈利的冷链基础设施业务投资影响。

艾丽西亚·马克（音译自Alicia Yap）等花旗集团分析师本月早些时候在一份报告中写道，美团可能发布一份强劲的季度财报，相对略好于普遍预期，主要受食品外卖业务强劲的推动。

加里·于（音译自Gary Yu）等摩根士丹利分析师在7月18日的报告中写道，受进一步投资的拖累，美团可能公布亏损扩大，而且补贴下降可能会影响其社区团购业务的增长；食品外卖业务可能会从下半年起受到更大的监管影响。