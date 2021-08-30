恒大系股价重挫 驰援恒大的投资者损失巨大

对于中国恒大会难以偿还债务的担忧加剧，为恒大提供支持的富豪投资者如今正在付出沉重的代价。

据彭博社报道，当中国恒大集团陷入困境时，创始人许家印一直能够指望自己的朋友圈来提供支持。“驰援”许家印的富豪们，或是买入其公司的股份，或是增持其债券，抑或是不要求偿还债务。在去年12月和今年1月分别为其地产服务业务和电动汽车初创企业筹集资金时，许家印进一步扩大了这个圈子。

“驰援”许家印的富豪们包括：京基集团董事长陈华通过一家子公司个人向恒大汽车投资50亿港元（8.65亿新元）；控制着内地上市公司中洲控股的黄光苗，通过一家子公司个人投资50亿港元；中国燃气董事长刘明辉 ，投资30亿港元；翠林全球投资有限公司投资50亿港元；华人置业首席执行官、香港亿万富豪刘銮雄的妻子陈凯韵，投资30亿港元；海通证券董事长王开国，通过和益荣国际贸易有限公司投资50亿港元。

由于来自恒大的收入减少，华人置业上半年发生亏损。恒大今年3月削减了全年股息，后来又取消了特别分红方案。其所持恒大股票账面亏损达41.1亿港元。华人置业股价目前接近2004年以来的最低水平。

中策集团上周五在公告中指出，该投资公司持有1.336亿股恒大汽车股份。按照恒大汽车最新收盘价计算，其持股价值约为8.68亿港元，而其投资价值为39亿港元。根据8月24日的公告，中策集团还亏损470万美元（632.95万新元）售出了恒大债券。

中渝置地在中期业绩报告中指出，其对恒大汽车的投资为单一公平值占公司总资产5％或以上的重大投资。

彭博社评论说，恒大及其子公司股价的大幅逆转意味着，许家印的朋友们现在可能面临着惨重的损失。恒大股价今年已下跌约70％，恒大物业较发行价低34％。

战略投资者在1月份的定向增发中总计投资34亿美元买入恒大汽车股票，如今他们的投资价值已缩水逾70％。而由于禁售协议，他们无法卖出股票。恒大今年5月又在公开市场上向未透露身份的投资者配售了14亿美元的恒大汽车股份。

对于公司需要大幅折价出售资产的担忧加剧了其上市子公司的跌势。这家全球负债最重的开发商负债总计3000亿美元。