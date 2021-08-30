汤科技拟赴港上市 但认为严苛监管构成风险

中国人工智能平台企业商汤科技提交的文件显示，该公司认为中国收紧科技监管制度对其香港首次公开发行(IPO)计划的投资者构成一个主要风险。

据路透社报道，汤科技周五向香港交易所提交了初步文件。该公司没有确定融资规模，根据路透8月19日报道，其目标筹资额最高20亿美元。商汤科技未对交易规模发表评论。

商汤科技在文件中写道，中国不断变化的法规，特别是针对敏感数据处理方式的法规，可能会影响其业务，但它无法量化新规则的影响。

文件写道：“即便措施草案有影响，我们现阶段也无法预测，我们将密切关注和评估规则制定过程中的任何进展...拟议的措施是否会适用于我们的业务，这一点仍不确定。

在中国和美国贸易紧张局势下，该公司成为2019年被列入美国实体清单的八家中国科技公司之一。商汤科技当时表示，强烈反对美国的禁令，并将与有关当局合作解决问题。

该公司在文件中说：“如果我们的子公司长期在实体名单上，我们可能无法在某些业务领域进行有效竞争，我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到实质性的不利影响。”

路透此前报导，商汤科技曾考虑在上海科创板上市，但由于其申请进度缓慢而转向香港。

商汤科技没有确定何时会上市，但从向香港证券交易所首次提交申请开始计算，通常需要三到四个月的时间。