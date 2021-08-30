中国华融确认去年净亏损人民币1030亿元

中国最大的不良资产管理公司中国华融确认，该公司去年净亏损约160亿美元，并警告投资者称，多项财务指标未达到监管要求。

《华尔街日报》指出，发布2020年业绩是中国华融恢复正常的一个关键步骤。该公司是国际债券市场的主要借款人，今年早些时候推迟发布年度报告之举震动了全球投资者。

据报道，昨晚发布的数据显示，中国华融去年净亏损约人民币1030亿元，相当于159亿美元，原因是对其资产进行了巨额减值。这些减值损失相当于167亿美元。

由中国财政部控股的中国华融在8月18日发布预警，预计2020年的净亏损相当于约160亿美元。该公司还称拟从五家国有金融机构获得资本注入，并向债券投资者保证，没有债务重组计划。

在周日发布的另一份截至6月30日的中期业绩报告中，中国华融称，该公司有多项监管指标未能达到监管机构的最低要求，如资本充足率和杠杆率。

该公司将原因归结为2020年度经营业绩和财务状况明显下滑，并警告说，监管机构有权对其采取多项强制措施。中国华融表示，业绩下滑还可能触发的即时偿付条款借款金额为人民币179亿元。

不过中国华融也表示，管理层认为，能够通过资产出售和资本补充等应对措施，确保该集团及子公司于未来12个月内持续经营。中国华融没有透露有关国资救助计划的更多细节。

《华尔街日报》报道，中国华融在2020年度业绩公告中把风险的累积归因于前董事长赖小民的“激进经营和无序扩张”。今年早些时候，法院认定赖小民犯有受贿和贪污罪，随后对他执行了死刑。

中国华融现任董事长王占峰在业绩公告中称，这是该公司发展史上永远要汲取的惨痛教训。他说：“往者不可谏，来者犹可追，我们将痛定思痛，引以为戒，努力把教训转化为宝贵经验和前进动力。”

今年上半年，中国华融录得净利润人民币1.583亿元，同比下降24.6%。上半年收入为人民币460亿元，同比增长0.8%。

今年6月，标普全球评级表示，中国华融旗下的核心子公司中国华融国际控股有限公司如果8月底前不公布业绩，可能会发生技术性债务违约。该评级机构称，在中国华融公布自己的数据前，华融国际控股无法发布业绩。