中国证监会主席：将出台私募基金条例

中国证监会主席易会满说，管理资产超过60万亿元（人民币，下同，约12万亿新元）的基金业对推动中国资本市场高质量发展至关重要，将推动适时出台私募基金条例，针对公募基金投资行为短期化特征加大工作力度，不断壮大长期投资力量。

路透社报道，易会满今天在基金业协会第三届会员代表大会上表示，截至今年7月底，公募基金管理资产规模达到23.5万亿元，较2016年底增长1.6倍，从全球第九上升至目前的全球第四。其中，权益类基金产品数量和管理规模分别达5,140只、7.7万亿元，分别增长1.2倍、1.8倍，均创历史新高。

“私募基金方面，私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元，较2016年底分别增长1倍和2倍。”

易会满称，通过投资公募基金入市的趋势正在形成，截至今年6月底，各类基金产品持有股票市值10.8万亿元，占A股总市值的12.5%，较2017年底提高4.3个百分点，已经成为促进市场平稳运行的重要“压舱石”。另外，公募基金和私募股权基金通过多种方式积极参与上市公司治理，对于促进上市公司规范运作具有重要意义。

易会满称：“试点注册制以来，超过八成的科创板上市公司、超过六成的创业板上市公司都获得过私募股权和创投基金支持。基金业绿色投资力量快速成长，投向绿色领域的基金规模超过4800亿元，在支持‘双碳’战略方面进行了积极尝试。”

但他表示，公募基金行业仍有较大改进空间。比如，基金赚钱、基民不赚钱的问题时有发生，反映的是规模情结浓厚，重营销轻持续服务；有的代理销售机构和从业人员背离客户利益，诱导“赎旧买新”。

此外他称，中国国内一些机构在发展中偏离了应有的定位，以私募之名变相发行公募产品，随意设立资金池，违规变相吸储、放贷，甚至擅自自融自用、侵占挪用基金资产；行业发展在一定程度上出现了真私募与伪私募并存，优秀管理人与“伪”管理人并存，将支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募。

易会满表示，从公募基金结构看，经过这两年的努力，权益类基金占比较快提升，对改善产品结构起到了积极作用；固定持有期公募基金供给力度持续加大，有效促进投资者长期投资、价值投资，公募基金募集资金结构得到一定程度改善。

“但总的看，基金的资金来源、期限结构和投资行为短期化特征还较为明显，这方面还要加大工作力度。从私募行业结构看，行业仍然存在多而不精、大而不强、鱼龙混杂等情况，亟需正本清源。”