中国逾17万政法干警违纪违法被处分

中国有逾17万名政法干警涉嫌违纪违法被处理处分。

据中共中央政法委员会官方新闻网站中国长安网报道，在今天（30日）举行的中国全国政法队伍教育整顿第二次新闻发布会上，政法委秘书长、全国政法队伍教育整顿领导小组副组长、办公室主任陈一新介绍了全国第一批政法队伍教育整顿自我革命的成效及启示。

他介绍，270万名政法干警参加了2月至7月的全国第一批政法队伍教育整顿。截至7月31日，全国运用监督执纪“四种形态”处理处分违纪违法政法干警178431人；19847名干警主动投案；立案审查调查49163人，采取留置措施2875人，移送司法机关1562人。

“四种形态”指的是从轻到重的处分等级，包括谈话提醒、警告记过、撤职、判处刑罚等。

从职级分布看，被处罚的乡科级干警最多，占比51.1%。而处理处分的厅局级干部195人，占处理处分总人数的0.1%。

陈一新说，截至7月31日，中国全国排查认定顽瘴痼疾问题66.4万件，已整改63.6万件。其中，认定“有案不立、压案不查、有罪不究”等问题43.6万件，完成整改98.9%。

他说，第一批教育整顿对2018年以来政法机关“有案不立、压案不查、有罪不究”问题开展大排查，认定法院系统审判执行问题14.5万件、检察系统1.8万件、公安系统27.3万件。公安系统因执法办案等问题处理处分干警9.6万人，近八成涉及有案不立、压案不查，还有少数干警存在违规插手干预经济纠纷、选择性执法、趋利性执法等问题。