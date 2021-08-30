谈2022选举 国民党秘书长：有信心拿15县市以上

台湾在野的国民党秘书长李乾龙今天说，国民党现在有14个执政县市，而且每个县市的首长表现都非常好。因此他认为，在明年的县市长选举中，国民党有信心赢得15个县市以上。

综合中央社、《自由时报》等台媒报道，李乾龙今天在国民党中央党部张贴“全国代表大会”公告。他说，为配合政府防疫规定室内最多50人，国民党此次全国代表大会将以实体及视频等两种方式举办，以中央党部为主场地，各直辖市、县市党部为副场地，而海外的部分则另做规划。

根据国民党公告，此次全国代表大会除讨论重要议题外，重点便是新任党主席及全国代表大会代表宣誓就职；这场会议订于10月30日召开。

至于外传国民党现任主席江启臣规划在10月访美，出席美台国防工业会议，因此可能缺席全国代表大会。李乾龙回应，目前还没有定案，他没办法回答。

此外，对于国民党2022年县市长选举选情，李乾龙受访时表示，国民党非常有信心。他说，国民党现在有14个执政县市，而且每个县市首长表现都非常好，因此认为国民党可以赢得15个县市以上。

在2018年的县市长选举中，执政的民进党大败；六大直辖市中，民进党由原本拥有桃园市、台中市、台南市和高雄市四席市长宝座，输到只剩桃园市和台南市长两席地方首长。

国民党则扩大版图至拥有新北市、台中市、高雄市三席。台北市则仍由柯文哲连任。