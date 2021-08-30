中国官媒纷转评论 称官方整治动作是“深刻变革”

中国多家官媒昨天（29日）集中转发一篇自媒体评论文章，文中指中国官方近期在各个领域的一系列整治动作是一场“深刻变革”，并称阻挡这场变革的“将被抛弃”。

这篇题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的文章最初由微信公众号“李光满冰点时评”发表，但过后被人民网、新华网、央视网、中国军网、光明网、中青在线、中新网、环球网等众多官媒转发。

文章说，从蚂蚁上市被叫停，到中央整顿经济秩序、反垄断，到阿里被罚182亿元（人民币，下同，约37.88亿新元）和滴滴被查，到隆重纪念建党100周年，提出走共同富裕道路，以及最近对娱乐圈乱象的一系列整治动作，“都在告诉我们，中国从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场“深刻的变革”，或者也可以说是一场‘深刻的革命’”。

文章写道，“这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革”，“这是一场政治变革，人民正在重新成为这场变革的主体，所有阻挡这场以人民为中心变革的都将被抛弃”，这场深刻的变革也是一次回归，“向着中国共产党的初心回归，向着以人民为中心回归，向着社会主义本质回归”。

文章还说，变革将荡涤一切尘埃，资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂，文化市场不再成为娘炮明星的天堂，新闻舆论不再成为崇拜西方文化的阵地，“红色回归，英雄回归，血性回归”。

文章指出，当前正在进行的从治理培训机构、学区房开始的治理教育乱象，让教育真正回归平民化、公平性，使普通人有向上流动的空间，未来还要治理高房价、高医疗费，彻底铲平教育、医疗、住房三座大山。

对于中共高层目前聚焦的“共同富裕”，文章说，虽然不搞杀富济贫，但需切实解决收入差距越来越大的问题。

文章指出，中国面临着越来越严峻复杂的国际环境，美国正对中国实施越来越严厉的军事威胁、经济及科技封锁、金融打击、政治及外交围剿，“通过中国内部的第五纵队对中国发动颜色革命”，这场深刻变革正是为了应对美国已经开始对中国发动的“野蛮而凶猛的攻击”，如果此时还要依靠大资本家作为反帝国主义、反霸权主义的主力，那么就会像当年苏联一样。

文章最后强调，每个人都能感受到，“一场深刻的社会变革已经开始”，不仅要摧枯拉朽，而且要刮骨疗伤，还要清扫屋子，清新空气，让社会更加健康，让社会主体感到身心愉悦。