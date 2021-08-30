中国国安部：去年破获经济金融领域间谍案是5年前七倍

在中国官方加强金融行业监管之际，中国国家安全部副部长董经纬透露，去年破获的经济金融领域间谍案件，是5年前的七倍。

综合澎湃新闻、观察者网报道，中国全国政法队伍教育整顿第二次新闻发布会今天举行。董经纬在发布会上介绍，根据国家安全机关垂直管理体制，国家安全部向各省级国家安全机关派出31个督导组，向各市县派出机构派出指导组，在中央政法委领导下加强督导指导工作。

他指出，针对发现的问题，着重从制度层面予以解决，广大干警的制度意识、规矩意识不断强化，依照“三定”履职、依照制度办事、依照责任落实的好习惯不断养成。

董经纬说，在队伍教育整顿中，国家安全机关一是加强法律体系建设。今年4月，国家安全部以部门规章形式出台《反间谍安全防范工作规定》，努力压实党政机关和企事业单位的反奸防谍责任。

二是加强国家安全宣传教育。以“4·15”全民国家安全教育日为载体，宣传总体国家安全观和国家安全法律法规。

三是加强人民防线建设。开通了12339国家安全举报受理平台，群众举报线索不断增多，累计达1.1万余条，很多线索转化为案件。

四是加强非传统安全领域工作。去年破获的经济金融领域间谍案件，是5年前的七倍。同时，还加强了生物安全、网络安全、数据安全等非传统领域工作.

五是加强依法打击。坚持既抓国外间谍，又抓“内奸”。