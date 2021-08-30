中石化将大力发展氢能 实现1000万吨减排目标

亚洲最大炼油商中国石化周一宣布，计划十四五期间（2021年至2025年）的氢能总投资300亿元（人民币，下同，62.44亿新元），主要于加氢站建设等，以实现二氧化碳减排目标1000万吨以上。

中石化此前定下建设中国第一氢能公司之目标，大力推进氢能产业布局，于十四期间规划建设加氢站1000座，加氢服务能力达到年25万吨，工业化制氢产量超百万吨，聚焦氢能交通领域和绿氢炼化。

该公司总裁马永生在业绩发布会上说：“通过以上努力，在十四五末公司减排二氧化碳达到1000万吨以上。目前初步计划总投资超过300亿元，主要用于加氢站建设、高纯氢提储装置、氢气储用以及关键材料研发等方面。”

他指出，当前公司正紧紧围绕打造世界领先洁净能源化工公司愿景目标，加快构建以能源资源为基础、以洁净油品和现代化工为两翼、以新能源新材料新经济为重要增长极的“一基两翼三新”产业格局。

其他新能源方面，中石化的高管称，公司将开展“千站光伏推广计划”，根据各地光照资源条件和地方扶持政策，与加油站综合改造、充电桩建设等工程相结合，十四五末新增光伏发电400兆瓦。

风能方面，公司将结合炼化基地布局，积极研究海上风力资源开发利用，探索开展海上风能发电项目。至于生物质能，公司将不断提升生物燃料技术先进性和经济性，扩大销售市场，成为国内领先的生物燃料技术集成商和产品经销商。

马永生重申，在传统能源洁净化方面，公司聚焦天然气全产业链大发展战略，给公司创造较好效益的同时支撑公司转型发展，未来三年公司计划天然气产量保持每年两位数增长。

中石化此前发布2021年度中期业绩报告显示，今年上半年转赚399.54亿元，每股收益0.33元，每股股息0.16元，派息比率较去年全年的73%大幅回落至48%。

中石化副总裁兼董事会秘书黄文生称，根据《公司章程》，半年度股利分配数额不应超过公司当期净利润的50%，因此今年上半年的派息比率与一贯政策保持一致。

中石化H股周一早盘收涨4.25%报3.68港元；A股亦升1.46%至4.16元。

投行花旗对中石化H股维持“买入”评级及目标价6.9港元，预计第三季盈利进一步增长将带动股价迎头赶上。美银则指，预计中石化下半年上游业务的获利能力将见改善，但对下游的炼油和销售板块保持谨慎。