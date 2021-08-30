六家快递公司集体上调派费

中国六家快递公司集体上调派费，其中包括中通快递、圆通、申通、百世、韵达、极兔。仅一天时间，六家快递公司一致宣布自9月1日起，全网末端派费每票上涨0.1元（0.021新元）。快递公司上涨派费理由亦基本一致，是为响应中国出台的行业意见号召，落实和保障快递小哥权益。

据《证券时报》报道 ，中通最先在内网发布通知，宣布自9月1日起，全网末端派费每票上涨0.1元，且上涨的派费将直发到派件业务员掌中通APP，全中国所有中通网点现有支付业务员的派费标准不得下降。

随后“两通一达”，以及百世、极兔陆续跟进派费上涨。

快递行业专家赵小敏分析，派件费的上涨虽然不会直接影响快递公司业绩，但由于整体目的是提高快递员收入，派费提升可能只是第一步，后续其他环节人力成本的提升，会给快递公司带来一定利润压力，而缓解这些压力则有可能带来快递价格的提升。综合考虑市场竞争、产业环境等多方面因素，预测快递价格会逐渐走向一个上升通道，但会呈现一个缓慢上升的态势。

值得一提的是，此前顺丰于7月份宣布给快递员涨薪。自2021年8月1日起至12月31日，顺丰将开展面向收派员的增收行动，即在现有收派计提不变的基础上，新增投入2亿元以上，用于员工收入提升。

此外，中通快递7月9日还宣布出资1亿元设立“快递小哥关爱基金”，对中通全网因疾病、意外伤害等原因导致生活困难的快递员及其家庭提供资助。这是行业内首个针对快递小哥的关爱基金。