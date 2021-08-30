祝融号驶上火星满百天 最新影像发布

中国首次火星探测天问一号任务“祝融号”火星车驶上火星表面已满100天，累计行驶1064米，中国国家航天局发布了最新一批火星影像。

据《科技日报》报道，截至8月30日，“祝融号”火星车在着陆点以南方向累计行驶1064米。目前火星车状态良好、能源充足，将继续按照“七日一周期，一日一规划，每日有探测”的高效探测模式，向南部的古海陆交界地带行驶，以获取更丰富的科学探测数据。

近期火星车拍摄的巡视区全景影像。（中国国家航天局）

目前，地火距离逐渐趋于最远，约3.95亿千米，9月中下旬，地球、火星将运行至太阳的两侧，三者近乎处于一条直线，探测器将进入日凌阶段。

日凌期间，受太阳电磁辐射干扰的影响，器地通信中断，环绕器和火星车将转入安全模式，停止探测工作。日凌结束后，环绕器将择机进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测，同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。

火星车移动节点和里程。（中国国家航天局）

另外，中国国家航天局联合中国人民银行今天举办中国首次火星探测任务成功金银纪念币发行仪式，纪念中国在火星上首次留下印迹，成为世界首个一次任务实现火星环绕、着陆和巡视的国家。

中国发行首次火星探测任务成功金银纪念币。（中新社）

本次发行的纪念币是中国第七套航天题材金银纪念币，共三枚，包括两枚金币和一枚银币，正面图案均为中国行星探测标识，并刊国名、年号“2021”，背面图案分别以首次火星探测任务“绕、着、巡”为主题，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”及面额。