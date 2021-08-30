下午察：一场“深刻变革”拉下高晓松等人？

中国网民最近都在问：高晓松、赵薇怎么了？

“小燕子”赵薇上周突遭中国全网封杀，行踪扑朔迷离，跨界“大V”高晓松的作品也被下架，由他发起并担任馆长的晓书馆（北京）28日宣布暂时闭馆。隶属于中国社会科学院的中国历史研究院当天还发长文，严批高晓松披着解读历史的外衣，包藏“历史虚无主义”的私货。

文章列出高晓松所涉“七宗罪”包括：洗白历史人物何应钦、蒋介石，称其为坚定的抗日派；胡说“九一八”事变因张学良而起，否定西安事变的正义性；参拜靖国神社，为日本军国主义招魂；诋毁历史人物郑成功为“大倭寇”；热心“歌颂”美国、吹捧印度，因为据说它们“民主”；用“党卫军”公然攻击、污蔑解放军；奇谈谬论不计其数。

高晓松、赵薇与阿里巴巴

同样涉及历史问题，赵薇在2001年曽因穿上日本军旗拍时尚照而引发风波。但赵高两人更具话题性的共同点是：都与阿里巴巴扯上关系。

据报道，2014年底，赵薇夫妇在资本市场上出手，入股阿里影业成为阿里影业第二大股东。当时她凭借入股阿里影业，赵薇夫妇的身价短时间内就暴涨了40多亿港元，成功套现后净赚10亿港元。这笔投资，是“娱乐圈女股神”赵薇最出名的战绩之一。此外，也有传闻称，赵薇以母亲名义持股蚂蚁金服。

马云（右）与赵薇出席一场公开活动。（互联网档案照）

2014年《近观马云》一书出版，12位马云身边人共同撰稿，赵薇赫然在列，可见马赵两人交情匪浅。不过，马云2017年在接受《新京报》采访时，试图撇清关系。他称，见赵薇“加起来不到十次”，而且其中五次都是因为做公益在一起。“我就好奇为什么我们总被人放在一起，我也不明白。”

高晓松据称热衷于与马云打交道

集音乐人、词曲创作者、制作人、导演、脱口秀节目主持人于一身的高晓松，同样也跟阿里巴巴和马云颇有渊源。

高晓松在2015年任阿里音乐董事长，之后转任阿里娱乐战略委员会主席，负责阿里大文娱开拓海外市场。有报道称，高晓松在阿里的年薪一度高达600万人民币，但他担任阿里音乐董事长期间表现欠佳，只懂音乐不懂商业。

网上一篇题为“高晓松当阿里人的这5年”的文章叙述，高晓松任职阿里期间，热衷于与老板马云频频打交道，和老板开会、给老板作曲、给老板列书单、陪老板做公益，甚至还要成为老板插科打诨的对象，他忙得不亦乐乎。马云还给高晓松钦定花名叫“矮大紧”，正好和高晓松是反义词。

文章说，2017年“双11”，高晓松为马云主演的微电影《功守道》创作同名主题曲，并找来天后王菲与马云合唱。很多场合也都能看到高晓松与马云同框出现，形影不离。比如，每年年初举办的马云乡村教师颁奖典礼，高晓松都会出席。

今年3月16日，天眼查APP显示，高晓松退出北京阿里巴巴音乐科技有限公司董事一职。

高晓松在任职阿里期间，据称热衷于与老板马云打交道。（高晓松面簿）

马云2017年主演的微电影《功守道》由高晓松创作同名主题曲。（互联网）

高晓松作品被下架后，其国籍问题再度被议论。据报道，出生于北京书香门第的高晓松持有美国绿卡，但他没有放弃中国国籍。不过，批评高晓松的人，还是称他为“美国人”。

中国在发生一场深刻变革或革命？

微信公众号“李光满冰点时评”上周五（27日）发布一篇评论文章，将官方重拳整治饭圈到处罚艺人郑爽，再到下架封杀赵薇和高晓松等系列动作，与蚂蚁上市被叫停、阿里被罚182亿元和滴滴被查、中共中央隆重庆祝建党100周年、中共提出走共同富裕道路等，从点到面连接起来。

文章从政治层面拔高分析得出一个结论：中国在发生一场深刻的变革或革命，它将给社会带来一系列新的气象。

这篇题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的文章，连日来获新华网、人民网、中新网、光明网、环球网等多家官方媒体网站转载，引人关注。

文章称，中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。

“这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革。因此，这是一场政治变革，人民正在重新成为这场变革的主体。”

“所有阻挡这场以人民为中心变革的都将被抛弃”

文章说，这场深刻的变革也是一次回归，向着中国共产党的初心回归，向着以人民为中心回归，向着社会主义本质回归，并警告“所有阻挡这场以人民为中心变革的都将被抛弃”。

文章重申不搞杀富济贫的官方立场，但强调要切实解决富者愈富、贫者愈贫的收入差距越来越大的问题，要打击资本市场上大资本操纵、平台垄断通吃、劣币驱逐良币的乱象。

“资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂，文化市场不再成为娘炮明星的天堂，新闻舆论不再成为崇拜西方文化的阵地，红色回归，英雄回归，血性回归。”

文章也说，当前正在进行的从治理培训机构、学区房开始的治理教育乱象，让教育真正回归平民化、公平性，使普通人有向上流动的空间，未来还要治理高房价、高医疗费，彻底铲平教育、医疗、住房三座大山。

文章最后指，美国正加大力度“通过中国内部的第五纵队”对中国发动颜色革命，并称这场变革正是为了应对美国已经开始对中国发动的“野蛮而凶猛”的攻击。文章称，如果此时还要依靠大资本家作为反帝国主义、反霸权主义的主力，让青年一代失去强悍和阳刚的雄风，那么中国就会像当年苏联一样，不用敌人来打就自己先倒下。

这篇文章的作者李光满是谁？

根据网上资料，他是察网专栏作家，自由撰稿人，新闻高级编辑。百度百科介绍称，察网是由中国海南察网文化传媒有限公司主办，以时政评论为主的门户网站，致力于传播正能量，维护国家利益，保卫国家安全，汇聚爱国能量，巩固爱国阵线，弘扬民族精神，传承民族文化。

目前不确定李光满的评论是否反映官方立场，但有网民指出，文章获多家官媒转载，说明相关言论不抵触官方舆论导向，也显示官方是动真格了。

不赞同文章观点的网民留言称，“看完后后背发凉”、“试图通过变，来维护不变”、“改革开放才叫变革”。支持者则认为，那是“时代所需的正能量”，“乌烟瘴气太久了，静待风清气正的那一天”。

如果作者的分析正确，官方整肃娱乐圈与其背后的资本只是冰山一角，那么这一场横跨经济、金融、文化到政治领域的深刻变革将持续一段时间，以人民的名义，整个社会可能将经受一场回归社会主义本质的大洗礼。