华融巨亏后寻求翻篇 与国内外潜在投资者洽谈

中国国有资产管理公司中国华融资产周一寻求将年度严重亏损翻篇，董事长王占峰表示，正在与中信牵头的财团一起与潜在的新战略投资者谈判。

据路透社报道，王占峰在年报公布后的电话会议上表示，许多投资者仍对华融抱有信心，华融正在与国内外新的潜在策略投资者进行洽谈。

华融周日公布，今年上半年净利润为1.58亿元人民币，同比减少24.6%。该公司同时公布2020年报，去年净亏损1029.03亿元，与此前发布的业绩预警相符。由于重组的不确定性，其财报已经推迟了近五个月。

中国华融此前发布公告称，其与中信集团、中保投资、中国人寿资产管理公司、中国信达、远洋资本签署投资框架协议，拟通过认购公司新发行股份的方式对华融进行战略投资。

据两位熟悉重组过程的消息人士称，这项交易将使华融成为中信集团的子公司，这也是监管机构将财务状况不稳定的国有资产管理公司纳入金融控股集团计划的一部分。

华融是四家国有不良债务管理公司之一，中国财政部是其最大股东。

华融执行董事梁强在电话会议中说道：“我们需要由原来赚快钱，向今后赚长钱、赚慢钱、赚辛苦钱转变。“

华融高管强调，公司的前景将更加稳定，将专注于核心业务。他们还表示，旗下子公司华融国际仍将是一个战略平台，他们相信该公司将继续改善资产结构，财务指标将会恢复。

华融高管表示，该公司将根据其信用恢复进程、运营和发展需要以及监管部门的批准，决定是否推出美元债务的再融资计划。