习近平要求加强反垄断监管力度

中共总书记、中国国家主席习近平8月30日召开会议，审议通过了多项有关反垄断的文件。他并要求，要强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施。

据新华社报道，中共全面深化改革委员会会议8月30日审议通过了《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》、《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》。

习近平在主持会议时强调，强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施，是完善社会主义市场经济体制的内在要求。要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境，为各类市场主体特别是中小企业创造发展空间，更好保护消费者权益。

会议指出，十八大来政府围绕反垄断、反不正当竞争，作出一系列重大决策部署，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。针对一些平台企业存在野蛮生长、无序扩张等突出问题，中央政府加大反垄断监管力度，依法查处有关平台企业垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好。

会议强调，要坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬，明确规则，划出底线，设置好“红绿灯”。要加快健全市场准入制度、公平竞争审查机制、数字经济公平竞争监管制度、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争制度等。

会议还要求，加强竞争法律制度和政策宣传培训，强化企业公平竞争意识。要加大监管执法力度，加强平台经济等重点领域执法司法。要完善反垄断体制机制，充实反垄断监管力量。

中共中央政治局常委李克强、王沪宁、韩正出席会议。