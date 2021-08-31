消息：中国银保监会在调查平安保险的房地产投资

知情消息人士透露，中国银行保险监督管理委员会（简称：中国银保监会）正在调查中国平安保险在房地产市场的投资。该公司因一次押注失利，利润受到很大打击。

据路透社报道，消息人士说，中国银保监会也已叫停平安出售与房地产市场相关另类投资产品的权利。由于该信息未公开，消息人士不愿具名。

中国平安在一份声明中表示，其房地产风险敞口远低于监管层规定的上限。平安并未回应有关监管调查的质询。银保监会未回复置评请求。

平安保险是中国按资产计最大的保险公司。平安2月披露其对负债累累的华夏幸福持有540亿元(112.32亿新元)的风险敞口。

2021年上半年平安对华夏幸福相关投资减值计提359亿元，这导致其1至6月期间的净利润下降15.5%。

华夏幸福今年2月时表示，因公司流动性紧张，发生52.55亿元人民币的债务逾期，可能会对公司经营和融资产生一定影响。

中国平安的地产投资遭到监管调查，正值当局加强房地产业调控之际。

中国当局将重点放在抑制信贷不当流入房地产市场。随着新规掐断影子银行放款给房地产开发商，中国一些大型房企爆发违约的风险愈来愈高。

消息人士指出，银保监会对平安展开调查，目标是查出及抑制平安房地产投资相关的风险。

根据花旗一份研究报告，平安的整体房地产相关风险敞口达1855亿元，大致平均配置在股权、债务及投资房地产，在平安3.8万亿元的总体投资组合中，占比约4.8至4.9%。

消息人士说，银保监会对平安的最新现场调查从本月开始，但从今年早些时候开始就一直在要求平安提供相关文件。平安股价今年以来已累计下跌逾40%。

他们还说，今年2月时，银保监会还要求平安停止销售所谓的另类投资产品，导致为此目的成立的一个团队的数十人无事可做。

路孚特基于公司文件的数据显示，平安的其他房地产投资包括持有中国金茂 14.1%的股份、碧桂园 8%的股份以及旭辉控股集团 6.54%的股份。

两位在中型保险公司工作的人士说，中国的保险公司今年一直在忙着解除或削减对房地产开发商的曝险。

一位在中国十大保险公司工作的人士说：“今年我所做的就是去中国各地见不同的开发商客户，告诉他们我们不能再借钱给他们了，我们在削减曝险，这是我们内部策略的一部分。”

