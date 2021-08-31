消息：中国外管局就人民币波动性加大潜在风险调研

中国监管部门愈发关注市场主体对人民币汇率波动的风险应对能力。消息人士周一透露，中国国家外汇管理局对部分商业银行和企业进行调研，以了解人民币汇率波动性加大对企业业务的潜在影响，并就企业对“汇率风险中性”管理预案情况进行摸底。

据路透社报道，消息人士透露，调研包括汇率风险敞口在不同行业中具体感受，避险工具的运用效果；还涉及面对人民币双向波幅加大情况下的承受能力、业务结构的优化调整，以及是否建立了以风险中性为原则的经营策略。

东三菱银行（MUFG）银行首席金融市场分析师马可·孙（Marco Sun）说：“在今年年初国家外汇管理局要求商业银行向公司引入和教育‘风险中性’的心态之后，这项调查可能是一项进度检查，让公司更加了解双向波动。”

他并分析，这表明监管机构正在为可能更大的波动或风险做准备，因为美联储最近暗示今年将缩减刺激措施，与此同时中国央行也多次提及“外部风险”。

美国联邦储备委员会（美联储/FED）暗示决定加息时仍将保持谨慎，削减资产购买可能在“今年”。中美货币政策立场的分化，可能令人民币汇率面临贬值的风险压力。不过消息人士指出调研并不是只是针对人民币汇率面临贬值而展开的，而是相对“全面”的调研，并再次提及“风险中性”理念。

消息人士说，接受调研的银行需要提供代客端的相关业务情况说明，以及如何为企业客户提供对冲外汇风险的服务。

另外两名直接参与调查的消息人士表示，该调查不同于银行的例行季度问卷。他们指出，这与2014年和2016年进行的调查类似，要求受访银行提供如何管理企业预期以及如何帮助企业客户对冲外汇敞口的细节。

汇率风险中性理念是中国外管局多次提及的话题，并提醒市场主体应适应人民币汇率双向波动的常态，审慎安排资产负债货币结构。中国央行此前的货币政策执行报告专栏文章称，未来人民币汇率双向波动将是常态，人民币既可能升值，也可能贬值，“没有任何人可以准确预测汇率走势。”

今年年初，人民币经历了大幅上涨，但经济放缓迹象的逐步显现、近期德尔塔（Delta）病毒在中国国内多地燃起以及出口增速的放缓，令人民币的强劲势头有所失色。有市场分析师担忧美联储退出刺激计划可能会给人民币带来进一步的下行压力，并引发资本外流。

美联储的表态被市场解读为偏鸽派，这令美指承压，人民币兑美元即期周一随中间价收升至逾三周新高。

人民币汇率的日趋市场化与外部环境的不确定决定风险的存在，风险中性成为热词的同时亦频频提醒企业进行对冲，避免单边看涨或看跌的趋势性交易行为。

一些市场分析师和经济学家指出，美联储在2014至2015年缩减购债规模的上一轮行动提振了美元，并导致人民币大幅贬值和资本外流，中国当局此次将会极力避免。

瑞银财富管理投资办公室（CIO）指出，随着中美经济增长及货币政策走向分岔口，预计人民币波动率将会回升。

瑞穗银行亚洲首席外汇策略张建泰进一步预计，中期看，中国央行与美联储货币政策分歧将推动人民币走弱至6.5关口。

中银证券全球首席经济学家管涛接受采访时说，去年利好人民币升值的主要因素今年都会有些动态的发展演变，这也促使人民币汇率回归常态，通过汇率的变动反映市场供求。不能简单由基本面变化线性外推人民币必然升值或者贬值。

中国国家外汇管理局此前在下半年外汇管理工作电视会议称，将进一步扩大贸易外汇收支便利化、私募股权投资基金跨境投资、跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围；持续推进个人外汇业务便利化。引导企业树立“汇率风险中性”理念。