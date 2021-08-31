中国专家：华南海鲜市场疫情存冷链引入病毒可能

中美在冠病病毒溯源问题上交锋未止，中国专家最新言论指，湖北武汉的华南海鲜市场疫情存在冷链产品引入病毒的可能。

据中新社报道，中国疾控中心中国现场流行病学培训项目主任马会来说，中国去年迅速阻断以武汉为主战场的疫情本土传播，但去年6月和7月先后在北京新发地市场、大连海鲜公司发生聚集性疫情，而这两次疫情分别是在北京市连续56天、大连市连续111天没有出现本土疫情的背景下发生的。

马会来说，为查清这两次本土疫情的源头，国家、省、市成立专班开展深入溯源调查，综合多项溯源调查证据，均证实病毒都是从境外其他国家或地区通过冷链输入中国。

她还介绍说，去年10月发生于青岛的疫情，溯源调查不仅再次证明疫情源头同样是通过境外冷链输入，中疾控病毒所的专家还首次从冷链产品的外包装上成功分离出新冠活病毒，成为病毒冷链传播的直接证据。

她说，此后中国多地发生的数起本土疫情的溯源调查结果也反复证实，病毒能够通过冷链运输途径实现远距离传播，“而且一旦引入到海鲜销售市场或者水产品加工企业等特殊的场所，能够引起本土疫情的暴发”。

此外，她指出，2020年上半年，分布在全球多个国家的至少30家大型肉联厂、屠宰场、海鲜加工厂等发生过疫情，存在病毒可能通过进口冷链运输、造成感染并导致扩散的共同特征。

马会来说，这些证据进一步表明，在疫情大流行期间，病毒可以通过进口冷链食品等途径被重新传入没有疫情的国家和地区，“这些证据高度提示，2019年末发生在武汉华南海鲜市场的新冠肺炎疫情，存在通过冷链引入病毒的可能”。

对于冠病病毒的来源，全球科学界尚无定论，但中美两国在此课题上持续较量。

美国总统拜登今年5月要求美国情报机构在90天内调查冠病起源，他上周已收到调查报告。

白宫网站本月27日发表拜登声明说，关于这场大流行起源的关键信息在中国，但从一开始，中国政府官员就设法阻止国际调查人员和全球公共卫生界成员获取这些信息。

拜登表明，将继续与志同道合的伙伴一起向中国施压，要求中国分享信息、与世界卫生组织合作展开基于证据、由专家领导的第二阶段溯源调查。

中国外交部副部长马朝旭28日则指美情报部门的溯源报告是“一份彻头彻尾的政治报告、虚假报告，毫无科学性和可信度”。

他也反指美国拒绝回应对德特里克堡生物实验室以及美国200多个海外生物实验基地等合理怀疑，试图掩盖真相，逃避责任。