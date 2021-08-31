蔡英文信任度民调回升 江启臣：800条人命换的

亲绿的《美丽岛电子报》最新民调显示，台湾总统蔡英文信任度回升，国民党主席江启臣今天（31日）批评说，若跟5月疫情前的民调相比，这还是蔡英文的低点，“更何况这样的上升是800多条人命换来的”。

据台湾中时电子报报道，《美丽岛电子报》昨天公布最新民调显示，有55.1％的受访者信任蔡英文，比上月增加6.5个百分点，不信任者为41.3％，比上月减少6.4个百分点，分析研判，关键于蔡政府度过此波疫情危机，恢复至5月疫情暴发前的评价。

对此，江启臣受访时说，这要看跟什么时候比较，若跟5月疫情暴发前比较，蔡英文的信任度现在还是低点，更何况这样的上升是800多条人命，加上很多人民的纳税钱换来的。

江启臣批评，如果原本疫情控制的好，现在不用花8000多亿元（新台币，约387.6亿新元）来纾困，且花了钱后大家生活还很辛苦，不晓得未来在哪里，该纾困还没纾困，甚至很多人在等待第二剂疫苗。

他奉劝蔡政府不要急着做大内宣，请告诉人民第二剂疫苗、年轻族群的疫苗在哪里，若不回答这些问题，这样的民调回升恐怕只是暂时，而且是用人民性命换来的。

江启臣还说，政府当初力挡民间团体采购疫苗，后来等候疫苗，如今民间捐赠的BNT疫苗，有望明天傍晚抵台，政府就直接收割，甚至有绿委出面连署18岁以上民众也要打BNT疫苗，“没有礼义廉耻”。

另外，台湾外交部长吴釗燮早前撰文投书多家国际媒体，喊话称联合国体系不应排除台湾的参与，被台独大老、自由台湾党创党主席蔡丁贵痛批“民进党政权精神错乱的呼吁”。

江启臣对此表示，台湾的国际参与要有一定弹性、务实而不务虚，若连吴釗燮提出来的想法、做法都被绿营的人打枪，被批头脑不清楚，那民进党应先整合内部意见，尤其参与国际如此重要的事情，若连绿营内都有人不支持，显然是有问题。