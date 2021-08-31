世贸组织将审查美中粮食进口关税配额争端

世界贸易组织（WTO）周一宣布，将审查中美之间就中国对大米、小麦和玉米实施进口管制的长期争端。

据路透社报道，美国在2019年赢得了世界贸易组织的裁决，仲裁委员会裁定中国设定的大米、小麦和玉米关税配额未得到充分利用，限制了美国粮食出口进入中国市场。

当时WTO的争端解决小组裁定，根据中国2001年加入WTO时的条款，中国政府对关税配额（TRQ）的管理整体上违反了“以透明、可预见和公平为基础”管理TRQ的义务。TRQ是一种两级关税，对“配额内”的进口商品征收较低关税，而对“配额外”的商品征收通常高得多的关税。

中国曾表示，自裁定以来已经执行了世贸组织的建议，但美国不同意。上月，美国表示有权对中国采取“反制措施”，但没有提供报复程度的细节。

根据美国驻日内瓦使团的评论，一名美国代表周一在闭门会议上表示：“美国不同意中国在这一争端中已经遵守了DSB（争端解决机构）的建议。” 然而，这位代表表示愿意与中国合作解决争端。

中国驻日内瓦使团没有立即回应置评请求。

一位出席会议的贸易官员说，中国代表对美国处理这一争端的方式深表关切，并补充说，要由美国提供证据。

世贸组织争端解决小组通常在一系列听证会和磋商后，在六个月内向有关各方提交裁决。