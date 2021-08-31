蔡英文：台湾不走向军事对抗

台湾总统蔡英文表示，台湾不走向军事对抗，将努力和邻国合作，防止台湾海峡、东海及南中国海爆发军事冲突。

据联合网报道，台湾外交部及财团法人两岸交流远景基金会今天举办凯达格兰论坛。蔡英文在致辞时表示，台湾将致力和区域行为者合作，不会将安全伙伴的协助视为理所当然，努力和邻国合作，防止台湾海峡、东海及南中国海爆发军事冲突。

她说，印太是全球成长最快的区域，这个区域的稳定为全球经济和国际安全提供保障，且对21世纪的发展至关重要，然而印太区域的兴起，也伴随新的紧张情势和体制的矛盾，而更强势的威权主义兴起所引发的冲突，也带来更严峻的挑战。

蔡英文说，台湾致力和区域行为者合作，愿意承担确保区域稳定的责任，并且不会将安全伙伴的协助视为理所当然，也致力与邻国合作，防止台湾海峡、东海及南中国海爆发军事冲突，台湾不走向军事对抗，盼与周边地区在和平、稳定、且互惠的原则下共存，并坚持捍卫台湾的民主和生活方式。

蔡英文表示，台湾的高科技产业，在半导体领域的领先优势是全球安全供应链重要的一环，台湾的医疗机构正和区域内的地区分享在医疗技术和管理方面的经验，在这个关键时刻，台湾能发挥作用的新契机浮现，可以成为促进区域和平繁荣发展的中坚力量，她也提到台湾在疫情初期向世界捐赠物资，有几个国家也向台湾提供疫苗，她对美国、日本、立陶宛、捷克及斯洛伐克等国表示感谢。

蔡英文说，台湾的防疫表现，以及对世界各国的援助与合作，在在展现台湾能扮演的重要角色，以及台湾为何重要。尽管形势艰巨，但这提供了台湾前所未有的契机。 “我们一次次遭逢巨大挑战，但大家齐心协力，笃信共享的自由与民主价值，总是能够赢得胜利。”