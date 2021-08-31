“疯狂英语”李阳被指家暴女儿

“疯狂英语”创始人李阳的前妻Kim在微博上曝光了李阳家暴女儿的录音视频。

据紫牛新闻客户端报道，Kim8月29日在微博中透露，李阳在离婚后新婚并有了新的孩子她对此表示祝福，但对于李阳野蛮殴打自己和Kim的女儿时她无法接受，并且李阳还通过手下工作人员威胁孩子们不能把家暴的事告诉给外人。

此外，Kim称李阳自从对自己家暴完到现在一点没有改变，包括用“中国文化”的借口来继续实施家庭暴力。她希望所有因李阳和他的“疯狂英语”而不理智的人，放弃盲目崇拜，去了解中国反对家庭暴力的法律。

记者注意到，Kim在29日晚22时21分发布的微博截至次日11时，已获43.9万的点赞和2.8万的转发，不少网友都表达出了对家暴问题的关注。

家暴女儿事件曝光后，记者联系上李阳疯狂英语中心的工作人员，一名微信名为“李阳全球英语总教练”的工作人员告诉记者：“李阳老师9号到12号在山东曲阜有开课，为期四天的班都是李阳老师主讲授课，收费是1980元。”

记者尝试询问其李阳目前人在哪，但该工作人员表示不清楚，“李阳老师全国飞，我们只知道他下一步在哪开课。”对于网络热议的李阳家暴女儿事件，该工作人员表示没注意，并称不影响李阳老师开课。

该工作人员还介绍，“疯狂英语”目前可以选择有三种类型的课程，一种就是像马上在曲阜开的这种四天短班，另一种是10天左右的中长班，还有一种是接近30天的长班。除了短班外，李阳不会全程出现，一般就上个四五天，然后由其他老师上课。”

对于其他老师是否具有对应的能力，该工作人员说：“其他老师都是学疯狂英语出来的学员，我们自己培养的，能够站在讲台上讲课水平肯定不会差。”对于记者追问其他老师是否过了四六级考试和是否具有教师资格证，工作人员没有进行正面回应。

因李阳前妻Kim曾透露李阳在北京有23处房产，且双方的离婚案件由北京朝阳法院审理，8月30日，记者拨打了北京市妇女联合会求助电话反映相关情况。工作人员说：“您的反映我们肯定会记录，但是需要提供家暴的具体地点妇联才能介入，否则无法确定家暴发生在北京还是其他城市。”