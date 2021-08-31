中纪委机关报：斩断娱乐圈乱象背后资本链条

针对中国娱乐圈、饭圈乱象，中纪委此前已接连发文批评。中纪委机关报今天（31日）在最新的一篇文章中，直指娱乐圈乱象背后的资本链条。

中纪委机关报《中国纪检监察报》今天刊发题为《斩断娱乐圈乱象背后的资本链条》的访谈文章。

对于流量明星频频出事的原因，中国国务院发展研究中心宏观部研究员江宇分析说，流量明星和“饭圈”的产生与中国文化产业的发展是相伴的，部分流量明星负面新闻频出，与其个人素质不高、法治意识淡漠、丧失节操密切相关，但也与娱乐界不正常的行业生态有很大关系。

他说，一些自身素质不高、能力水平不行的艺人却能一夜走红，频频占据热搜榜单，归根到底是资本逐利的结果。资本通过抓住粉丝非理性心理和需求，制造出各种“巨星”“顶流”，通过“粉丝消费”“应援集资”等来牟取暴利。

江宇还说，在资本快速扩张影响下，娱乐圈出现过度商业化、资本化倾向，平台资本、流量明星、“饭圈”文化在资本主导下形成完整利益链，这个利益链为资本攫取超额利润服务。

他指出，“饭圈”文化带来的乱象，说到底是某些资本从自身一己之利出发塑造的畸形消费形态，既不符合社会主义核心价值观，也不符合中国优秀传统文化，更不利于青少年健康成长。

对于要防止资本无序扩张的原因，江宇解释说，若任由资本在文艺界无序扩张，会失去文艺为人民服务、为社会主义服务的作用，会瓦解中华民族的精神家园，因此中央有关部门的一系列举措是完全及时和必要的。

他也提到，不止娱乐圈，平台垄断、教育课外培训负担过重等问题实质也是资本逐利最大化所导致，一旦资本过度扩张到深度影响经济社会发展全局，就会使得经济社会发展道路日益偏离“以人民为中心”的轨道。

另外，他也强调，资本具有两面性，可以引导。

他认为，近来的一系列举措再次说明，“在社会主义初级阶段，我们党对资本的两面性有着充分的认识，既充分发挥资本在经济发展中的积极作用，引导资本服务于中国特色社会主义事业，又依规依法为其划出严格界限”。