台军方称对美采购无人机具打击能力

台湾对美采购MQ-9B“海上卫士”无人机，军方曾称购买的是“侦搜型”，但台湾国防部2022年度的预算书显示，该款无人机拥有全时段监侦能力，也具备“打击能力”。

据台湾《联合报》报道，2022年度国防预算案今天送抵台湾立法院，多项对美采购军备的机密预算转为公开预算，其中包括海马斯多管火箭系统（HIMARS）、MQ-9B海上卫士无人机（SeaGuardian）、配备于“岸防巡航导弹系统”（CDCM）的岸置鱼叉导弹及M109A6（Paladin）帕拉丁型自走炮。

台湾空军正式编列对美采购四架MQ-9B“海上卫士”无人机预算案，预算额度达217亿余元（新台币，约10.5亿新元）。

台湾前防长严德发去年在立法院备询时，有立委询问MQ-9B原型为精准猎杀攻击武器，台湾采购是否会引发区域紧张，严德发当时说，台湾对美采购的MQ-9B无人机是侦搜型，作战需求是联合情监侦的侦搜用途。

但台湾空军此次在预算书中解释说，为提升防卫作战不对称战力，应筹建“”具长滞空、日、夜间全时段监侦能力且具打击能力的无人机系统“”，并具即时传输链路系统，有效侦距内所侦获影像，可即时回传供研判运用。

空军指出，该无人机也能运用长滞空且具筹载弹药能力等特点，支援作战并对敌予以吓阻，破坏敌军作战节奏及行动，提升防卫作战最大效益。

美国前总统特朗普政府去年在总统大选前夕宣布对台出售四架MQ-9B“海上卫士”无人机，是特朗普任内第十度提供台湾重要防卫性武器。

