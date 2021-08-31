港区议员姚钧豪非法集结罪成被判三个月刑期

香港网民去年发起在大埔反对冠病指定诊所的游行并悼念曾参与反修例抗争的香港科技大学学生周梓乐，三名时任大埔区议员与另两人涉非法集结等罪。区议员姚钧豪及摄影师蔡健瑜今（8月31日）在粉岭裁判法院被裁定非法集结罪成，各判囚三个月。主任裁判官称两人分别追问和拍摄便衣警，或激使他人与被告大打出手。蔡健瑜获准保释等候上诉，前区议员连桷璋则无罪释放。

据《明报》报道，三名被告分别是连桷璋（31岁）、姚钧豪（23岁）和蔡健瑜（36岁），被控去年3月8日在大埔超级城一带参与非法集结。姚钧豪另被控无牌管有无线电通讯器具。

主任裁判官苏文隆裁决时指出，同案被告文念志当时以电筒强光照射警员眼睛，但连桷璋没有跟上他，不能肯定他们有共同目的，故裁定他非法集结罪不成立。苏文隆称，姚钧豪缠绕追问便衣警，是助长文念志的气焰及火上加油；蔡健瑜没有表明是记者，走近拍摄并骚扰警员，是和文念志有共识。苏文隆推论，支持警方的路人可能与两被告大打出手，被告或激使他人破坏社会安宁。

辩方求情时指出，姚钧豪面临监禁刑罚，将失去区议员议席，造成很大打击及损失；而蔡健瑜读电影出身，获导演撰写求情信，提及他的作品曾入选巴黎国际电影节。

苏官考虑到两名被告参与程度低和涉案时间短，没用强光照射警员，判处二人监禁三个月，不接纳其他求情理由。蔡健瑜获准以原有条件保释，等候上诉。姚钧豪早前承认无牌管有无线电通讯器具罪，被判罚款1500元（港元，258.83新元）。连桷璋庭后表示，希望牢狱内外的人“平安保重”。

同案另两名被告为前区议员文念志和议员助理苏扬浚，他们承认非法集结、袭警及无牌管有无线电通讯器具共三罪，被判监三个月及罚款1500元。